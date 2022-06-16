Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400
5.0
2
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400
    Арт. О00000013057
    5.0
    2
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400

      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013057
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		660х430х300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая газонокосилка Huter ELM 1400 используется для стрижки травы на даче или на приусадебном участке. Рукоятку можно складывать - для удобной транспортировки и хранения аппарата. Пластиковый корпус не подвержен коррозии. Ширина обработки за один проход составляет 38 см. Электрическая косилка отличается бесшумной работой и отсутствием токсичных выхлопов. Вместительный травосборник способствует увеличению продолжительности рабочего цикла электрической газонокосилки Huter ELM 1400. Благодаря складной рукоятке газонокосилка занимает меньше пространства при хранении или транспортировке. Большие колеса не портят газон, гарантируют комфортное движение.

        Преимущества

        • Тихая работа
        • Отсутствие токсичных выхлопов
        • Пластиковый корпус не подвержен коррозии
        • Блокировка случайного запуска
        • 3 уровня регулировки высоты скашивания