Преимущества

Тихая работа

Отсутствие токсичных выхлопов

Пластиковый корпус не подвержен коррозии

Блокировка случайного запуска

3 уровня регулировки высоты скашивания

Электрическая газонокосилка Huter ELM 1400 используется для стрижки травы на даче или на приусадебном участке. Рукоятку можно складывать - для удобной транспортировки и хранения аппарата. Пластиковый корпус не подвержен коррозии. Ширина обработки за один проход составляет 38 см. Электрическая косилка отличается бесшумной работой и отсутствием токсичных выхлопов. Вместительный травосборник способствует увеличению продолжительности рабочего цикла электрической газонокосилки Huter ELM 1400. Благодаря складной рукоятке газонокосилка занимает меньше пространства при хранении или транспортировке. Большие колеса не портят газон, гарантируют комфортное движение.