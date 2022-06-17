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Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400Т
5.0
2
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400Т
    Арт. О00000013071
    5.0
    2
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400Т
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400Т
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400Т
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400Т
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400Т
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400Т
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400Т
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400Т
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400Т
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400Т
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400Т
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400Т
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400Т
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400Т

      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400Т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013071
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		750х430х330
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400Т 70/4/6 с шириной захвата 38 см подходит для участков площадью 400 кв.м. Оснащена мягким травосборником объемом 35 литров, в который попадает скошенная трава. Электродвигатель отличается низким уровнем шума. Складная рукоятка упрощает транспортировку и хранение косилки. Вместительный травосборник способствует увеличению продолжительности рабочего цикла электрической газонокосилки Huter ELM-1400Т 70/4/6. Благодаря складной рукоятке газонокосилка занимает меньше пространства при хранении или транспортировке. Газонокосилка оснащена колесами, которые не портят газон.

        Преимущества

        • Тихая работа
        • Отсутствие вредных выхлопов
        • Пластиковый корпус не подвержен коррозии
        • 5 уровней регулировки высоты скашивания