Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400Т
Арт. О00000013071
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|750х430х330
- Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400Т 70/4/6 с шириной захвата 38 см подходит для участков площадью 400 кв.м. Оснащена мягким травосборником объемом 35 литров, в который попадает скошенная трава. Электродвигатель отличается низким уровнем шума. Складная рукоятка упрощает транспортировку и хранение косилки. Вместительный травосборник способствует увеличению продолжительности рабочего цикла электрической газонокосилки Huter ELM-1400Т 70/4/6. Благодаря складной рукоятке газонокосилка занимает меньше пространства при хранении или транспортировке. Газонокосилка оснащена колесами, которые не портят газон.
Преимущества
- Тихая работа
- Отсутствие вредных выхлопов
- Пластиковый корпус не подвержен коррозии
- 5 уровней регулировки высоты скашивания