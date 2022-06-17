Преимущества

Тихая работа

Отсутствие вредных выхлопов

Пластиковый корпус не подвержен коррозии

5 уровней регулировки высоты скашивания

Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400Т 70/4/6 с шириной захвата 38 см подходит для участков площадью 400 кв.м. Оснащена мягким травосборником объемом 35 литров, в который попадает скошенная трава. Электродвигатель отличается низким уровнем шума. Складная рукоятка упрощает транспортировку и хранение косилки. Вместительный травосборник способствует увеличению продолжительности рабочего цикла электрической газонокосилки Huter ELM-1400Т 70/4/6. Благодаря складной рукоятке газонокосилка занимает меньше пространства при хранении или транспортировке. Газонокосилка оснащена колесами, которые не портят газон.