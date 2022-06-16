Преимущества

Пластиковый корпус не подвержен коррозии

Центральная регулировка высоты скашивания

Отсутствие вредных выхлопных газов

Тихая работа

Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800 70/4/5 проста в эксплуатации и управлении. Имеет прочный пластиковый корпус, который не подвержен коррозии. Модель применяется для скашивания газона на придомовой территории. В оснащение входит вместительный травосборник, что способствует продолжительной работе без перерывов. Высота кошения легко регулируется центральным рычагом. Колеса косилки не портят газон во время работы и обеспечивают уверенное перемещение по участку.