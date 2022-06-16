Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800
Арт. О00000013060
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|75х479х325
- Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800 70/4/5 проста в эксплуатации и управлении. Имеет прочный пластиковый корпус, который не подвержен коррозии. Модель применяется для скашивания газона на придомовой территории. В оснащение входит вместительный травосборник, что способствует продолжительной работе без перерывов. Высота кошения легко регулируется центральным рычагом. Колеса косилки не портят газон во время работы и обеспечивают уверенное перемещение по участку.
Преимущества
- Пластиковый корпус не подвержен коррозии
- Центральная регулировка высоты скашивания
- Отсутствие вредных выхлопных газов
- Тихая работа