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Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800
5.0
2
17 890 ₽
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800
    Арт. О00000013060
    5.0
    2
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800

      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800

      17 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Арт. О00000013060
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		75х479х325
      Все характеристики
      17 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800 70/4/5 проста в эксплуатации и управлении. Имеет прочный пластиковый корпус, который не подвержен коррозии. Модель применяется для скашивания газона на придомовой территории. В оснащение входит вместительный травосборник, что способствует продолжительной работе без перерывов. Высота кошения легко регулируется центральным рычагом. Колеса косилки не портят газон во время работы и обеспечивают уверенное перемещение по участку.

        Преимущества

        • Пластиковый корпус не подвержен коррозии
        • Центральная регулировка высоты скашивания
        • Отсутствие вредных выхлопных газов
        • Тихая работа