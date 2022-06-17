Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800P, пластик
5.0
2
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800P, пластик
    Арт. О00000013167
    5.0
    2
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800P, пластик
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800P, пластик
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800P, пластик
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800P, пластик
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800P, пластик
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800P, пластик
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800P, пластик
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800P, пластик
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800P, пластик
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800P, пластик
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800P, пластик
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800P, пластик
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800P, пластик
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800P, пластик
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800P, пластик
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800P, пластик

      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800P, пластик

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013167
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		620x480x360
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800P используется при уходе за газоном. Проста в эксплуатации и управлении. Имеет пластиковый травосборник на 45 литров, что позволяет реже опорожнять его от скошенной травы. Высота кошения регулируется центральным рычагом. Органы управления вынесены на рукоятку, что делает процесс работы с косилкой комфортным.

        Преимущества

        • Пластиковый корпус не подвержен коррозии
        • 5-ступенчатая регулировка высоты скашивания
        • Пластиковый травосборник
        • Отсутствие вредных выхлопных газов
        • Тихая работа