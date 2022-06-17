Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800P, пластик
Арт. О00000013167
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|620x480x360
- Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800P используется при уходе за газоном. Проста в эксплуатации и управлении. Имеет пластиковый травосборник на 45 литров, что позволяет реже опорожнять его от скошенной травы. Высота кошения регулируется центральным рычагом. Органы управления вынесены на рукоятку, что делает процесс работы с косилкой комфортным.
Преимущества
- Пластиковый корпус не подвержен коррозии
- 5-ступенчатая регулировка высоты скашивания
- Пластиковый травосборник
- Отсутствие вредных выхлопных газов
- Тихая работа