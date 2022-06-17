Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800P, пластик

Преимущества

Пластиковый корпус не подвержен коррозии

5-ступенчатая регулировка высоты скашивания

Пластиковый травосборник

Отсутствие вредных выхлопных газов

Тихая работа

Электрическая газонокосилка Huter ELM-1800P используется при уходе за газоном. Проста в эксплуатации и управлении. Имеет пластиковый травосборник на 45 литров, что позволяет реже опорожнять его от скошенной травы. Высота кошения регулируется центральным рычагом. Органы управления вынесены на рукоятку, что делает процесс работы с косилкой комфортным.