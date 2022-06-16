Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000P
Арт. О00000013268
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|730x485x360
- Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000P 70/4/9 предназначена для кошения травы на садовых участках. Небольшие габариты и небольшой вес позволяют пройти с косилкой между деревьями и кустарниками и аккуратно скосить траву. Вместительный травосборник в 45 литров позволяет работать длительное время без чистки мешка.
Большие задние колеса обеспечивают передвижение прибора по неровной поверхности, а специальный протектор шин не оставляет следов на газоне.
Преимущества
- Регулировка высоты среза в диапазоне 25-75 мм - для разных задач
- Мощный двигатель
- Большие обороты - для качественного кошения
- Электрический двигатель работает без вредных выхлопов
- Вместительный травосборник - для долгой работы без остановки