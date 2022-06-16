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Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000P
5.0
2
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000P
    Арт. О00000013268
    5.0
    2
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000P
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000P
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000P
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000P
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000P
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000P
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000P
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000P
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000P
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000P
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000P
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000P
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000P
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000P

      Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000P

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013268
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		730x485x360
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000P 70/4/9 предназначена для кошения травы на садовых участках. Небольшие габариты и небольшой вес позволяют пройти с косилкой между деревьями и кустарниками и аккуратно скосить траву. Вместительный травосборник в 45 литров позволяет работать длительное время без чистки мешка.
        Большие задние колеса обеспечивают передвижение прибора по неровной поверхности, а специальный протектор шин не оставляет следов на газоне.

        Преимущества

        • Регулировка высоты среза в диапазоне 25-75 мм - для разных задач
        • Мощный двигатель 
        • Большие обороты - для качественного кошения
        • Электрический двигатель работает без вредных выхлопов
        • Вместительный травосборник - для долгой работы без остановки