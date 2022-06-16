Преимущества

Регулировка высоты среза в диапазоне 25-75 мм - для разных задач

Мощный двигатель

Большие обороты - для качественного кошения

Электрический двигатель работает без вредных выхлопов

Вместительный травосборник - для долгой работы без остановки

Электрическая газонокосилка Huter ELM-2000P 70/4/9 предназначена для кошения травы на садовых участках. Небольшие габариты и небольшой вес позволяют пройти с косилкой между деревьями и кустарниками и аккуратно скосить траву. Вместительный травосборник в 45 литров позволяет работать длительное время без чистки мешка.Большие задние колеса обеспечивают передвижение прибора по неровной поверхности, а специальный протектор шин не оставляет следов на газоне.