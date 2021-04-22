Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711
Арт. X18612844
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|762х474х345
- Электрическая несамоходная газонокосилка Makita ELM3711 предназначена для ухода за газоном площадью до 500 м². Полипропиленовый корпус облегчает конструкцию, а значит косилкой будет легко пользоваться женщинам и пожилым людям. Благодаря складной рукоятке инструмент можно хранить даже в кладовке, а также транспортировать в багажнике легкового автомобиля. Предусмотрено 3 фиксированных уровня высоты стрижки - 20/40/55 мм. Вместительный травосборник, рассчитанный на 35 л отходов, не требует частого опустошения. Также контейнер оснащен индикатором наполнения. Задние колеса увеличенного диаметра способствуют лучшей проходимости косилки. Колеса сдвинуты внутрь корпуса для удобства кошения травы у края стены.
Преимущества
- Полипропиленовый корпус
- Ширина скоса за один проход 37 см
- Есть держатель кабеля
- Индикатор заполненности травосборника
- Быстрая и простая смена травосборника без использования дополнительных инструментов
- Рукоятка для удобства маневрирования снабжена механизмом быстрой блокировки в рабочем положении
- Колесные колпаки являются держателем и осью колес
- На корпусе предусмотрена рукоятка для транспортировки косилки