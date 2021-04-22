Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711

Преимущества

Полипропиленовый корпус

Ширина скоса за один проход 37 см

Есть держатель кабеля

Индикатор заполненности травосборника

Быстрая и простая смена травосборника без использования дополнительных инструментов

Рукоятка для удобства маневрирования снабжена механизмом быстрой блокировки в рабочем положении

Колесные колпаки являются держателем и осью колес

На корпусе предусмотрена рукоятка для транспортировки косилки

Электрическая несамоходная газонокосилка Makita ELM3711 предназначена для ухода за газоном площадью до 500 м². Полипропиленовый корпус облегчает конструкцию, а значит косилкой будет легко пользоваться женщинам и пожилым людям. Благодаря складной рукоятке инструмент можно хранить даже в кладовке, а также транспортировать в багажнике легкового автомобиля. Предусмотрено 3 фиксированных уровня высоты стрижки - 20/40/55 мм. Вместительный травосборник, рассчитанный на 35 л отходов, не требует частого опустошения. Также контейнер оснащен индикатором наполнения. Задние колеса увеличенного диаметра способствуют лучшей проходимости косилки. Колеса сдвинуты внутрь корпуса для удобства кошения травы у края стены.