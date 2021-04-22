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Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711
3.5
44
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711
    Арт. X18612844
    3.5
    44
    Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711
    Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711
    Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711
    Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711
    Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711
    Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711
    Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711
    Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711
    Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711
    Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711
    Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711
      Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711
      Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711
      Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711
      Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711
      Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711
      Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711
      Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711
      Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711
      Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711
      Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711
      Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711

      Электрическая газонокосилка Makita ELM 3711

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18612844
      3.5
      44

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		762х474х345
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая несамоходная газонокосилка Makita ELM3711 предназначена для ухода за газоном площадью до 500 м². Полипропиленовый корпус облегчает конструкцию, а значит косилкой будет легко пользоваться женщинам и пожилым людям. Благодаря складной рукоятке инструмент можно хранить даже в кладовке, а также транспортировать в багажнике легкового автомобиля. Предусмотрено 3 фиксированных уровня высоты стрижки - 20/40/55 мм. Вместительный травосборник, рассчитанный на 35 л отходов, не требует частого опустошения. Также контейнер оснащен индикатором наполнения. Задние колеса увеличенного диаметра способствуют лучшей проходимости косилки. Колеса сдвинуты внутрь корпуса для удобства кошения травы у края стены.

        Преимущества

        • Полипропиленовый корпус
        • Ширина скоса за один проход 37 см
        • Есть держатель кабеля
        • Индикатор заполненности травосборника
        • Быстрая и простая смена травосборника без использования дополнительных инструментов
        • Рукоятка для удобства маневрирования снабжена механизмом быстрой блокировки в рабочем положении
        • Колесные колпаки являются держателем и осью колес
        • На корпусе предусмотрена рукоятка для транспортировки косилки