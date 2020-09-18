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Электрическая газонокосилка Makita ELM 3720, 37 см, 1.4 кВт
5.0
10
13 290 ₽
13 670 ₽
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Makita ELM 3720, 37 см, 1.4 кВт
    Арт. О00000003919
    5.0
    10
    Электрическая газонокосилка Makita ELM 3720, 37 см, 1.4 кВт

      Электрическая газонокосилка Makita ELM 3720, 37 см, 1.4 кВт

      • -380 ₽
      13 290 ₽
      13 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000003919
      5.0
      10

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		1330х415х1120
      Все характеристики
      • -380 ₽
      13 290 ₽
      13 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Makita ELM 3720 - легкая и компактная электрическая газонокосилка с шириной кошения 37 см. Боковые направляющие позволяют окашивать газон вдоль забора. Три положения центральной регулировки позволят выбрать оптимальное положение. Травосборник оснащен индикатором заполнения, объем составляет 40 л.

        Преимущества

        • Боковые направляющие для травы
        • Низкий уровень шума
        • Ширина скоса за один проход 37 см
        • Есть держатель кабеля
        • Прочная пластиковая дека
        • Индикатор заполненности травосборника
        • На корпусе предусмотрена рукоятка для транспортировки косилки