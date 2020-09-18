Электрическая газонокосилка Makita ELM 3720, 37 см, 1.4 кВт

Преимущества

Боковые направляющие для травы

Низкий уровень шума

Ширина скоса за один проход 37 см

Есть держатель кабеля

Прочная пластиковая дека

Индикатор заполненности травосборника

На корпусе предусмотрена рукоятка для транспортировки косилки

Makita ELM 3720 - легкая и компактная электрическая газонокосилка с шириной кошения 37 см. Боковые направляющие позволяют окашивать газон вдоль забора. Три положения центральной регулировки позволят выбрать оптимальное положение. Травосборник оснащен индикатором заполнения, объем составляет 40 л.