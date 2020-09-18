Электрическая газонокосилка Makita ELM 3720, 37 см, 1.4 кВт
Арт. О00000003919
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Япония
|
Колеса на подшипниках
|Нет
|
Габариты, мм
|1330х415х1120
С этим товаром смотрят
- Makita ELM 3720 - легкая и компактная электрическая газонокосилка с шириной кошения 37 см. Боковые направляющие позволяют окашивать газон вдоль забора. Три положения центральной регулировки позволят выбрать оптимальное положение. Травосборник оснащен индикатором заполнения, объем составляет 40 л.
Преимущества
- Боковые направляющие для травы
- Низкий уровень шума
- Ширина скоса за один проход 37 см
- Есть держатель кабеля
- Прочная пластиковая дека
- Индикатор заполненности травосборника
- На корпусе предусмотрена рукоятка для транспортировки косилки