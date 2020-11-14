Электрическая газонокосилка Makita ELM4110
Арт. X18612925
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|771х537х381
- Электрическая газонокосилка Makita ELM 4110 предназначена для использования на ровных участках общей площадью 600 кв. м. Данная модель имеет двигатель мощностью 1600 Вт, максимальная высота скашивания составляет 75 мм, а захват ширины - 41 см. Небольшие габариты машины подходят для работы в небольшом саду. Также косилку удобно хранить за счет складной рукоятки.
Преимущества
- Двойная защитная изоляция
- Маневренность
- Высокая производительность и надежность
- Крыльчатка спроектирована для охлаждения и вентиляции
- Эргономичный дизайн