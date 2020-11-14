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Электрическая газонокосилка Makita ELM4110
3.6
13
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Makita ELM4110
    Арт. X18612925
    3.6
    13
    Электрическая газонокосилка Makita ELM4110
    Электрическая газонокосилка Makita ELM4110
    Электрическая газонокосилка Makita ELM4110
    Электрическая газонокосилка Makita ELM4110
      Электрическая газонокосилка Makita ELM4110
      Электрическая газонокосилка Makita ELM4110
      Электрическая газонокосилка Makita ELM4110
      Электрическая газонокосилка Makita ELM4110

      Электрическая газонокосилка Makita ELM4110

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18612925
      3.6
      13

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		771х537х381
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая газонокосилка Makita ELM 4110 предназначена для использования на ровных участках общей площадью 600 кв. м.  Данная модель имеет двигатель мощностью 1600 Вт, максимальная высота скашивания составляет 75 мм, а захват ширины - 41 см. Небольшие габариты машины подходят для работы в небольшом саду. Также косилку удобно хранить за счет складной рукоятки.

        Преимущества

        • Двойная защитная изоляция
        • Маневренность
        • Высокая производительность и надежность
        • Крыльчатка спроектирована для охлаждения и вентиляции
        • Эргономичный дизайн