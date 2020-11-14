Электрическая газонокосилка Makita ELM4110

Преимущества

Двойная защитная изоляция

Маневренность

Высокая производительность и надежность

Крыльчатка спроектирована для охлаждения и вентиляции

Эргономичный дизайн

Электрическая газонокосилка Makita ELM 4110 предназначена для использования на ровных участках общей площадью 600 кв. м. Данная модель имеет двигатель мощностью 1600 Вт, максимальная высота скашивания составляет 75 мм, а захват ширины - 41 см. Небольшие габариты машины подходят для работы в небольшом саду. Также косилку удобно хранить за счет складной рукоятки.