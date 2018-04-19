Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрическая газонокосилка Patriot PT 2043 E
5.0
2
13 169 ₽
14 782 ₽
Электрические газонокосилки
  • Персональная скидка
Электрическая газонокосилка Patriot PT 2043 E
Арт. X18612895
5.0
2
Электрическая газонокосилка Patriot PT 2043 E
Электрическая газонокосилка Patriot PT 2043 E
Электрическая газонокосилка Patriot PT 2043 E
Электрическая газонокосилка Patriot PT 2043 E
Электрическая газонокосилка Patriot PT 2043 E
  • Персональная скидка
Электрическая газонокосилка Patriot PT 2043 E
Электрическая газонокосилка Patriot PT 2043 E
Электрическая газонокосилка Patriot PT 2043 E
Электрическая газонокосилка Patriot PT 2043 E
Электрическая газонокосилка Patriot PT 2043 E

Электрическая газонокосилка Patriot PT 2043 E

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 613 ₽
13 169 ₽
14 782 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. X18612895
5.0
2

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Колеса на подшипниках
Нет
Габариты, мм
800х495х370
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 613 ₽
13 169 ₽
14 782 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Patriot PT 2043 E газонокосилка электрическая будет полезна на садовых, дачных и приусадебных участках для ухода за газоном. Она обладает мощностью 2000 Вт и имеет несколько режимов сбора травы: мульчирование, выброс назад и в травосборник. Мотор защищен от перегрузок. Отличием электрической газонокосилки Patriot PT 2043 E от других моделей является ее небольшой вес (13,9 кг), обусловленный легким пластиковым корпусом. Это маневренный садовый инструмент, оснащенный системой упрощенного запуска. Высота скашивания регулируется в диапазоне от 25 до 75 мм. Высоту рукоятки можно подстроить под рост пользователя. Для удобства транспортировки и хранения рукоятка газонокосилки складывается. Вы можете купить газонокосилку Patriot PT 2043 E в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой на дом.

    Преимущества Patriot PT 2043 E

    • 3 режима работы
    • 6 ступеней регулировки высоты скашивания
    • Травосборник объемом 50 л
    • Маневренность
    • Отсутствие токсичных выхлопов
    • Легкий старт
    • Небольшой вес
    • Регулируемая высота рукоятки