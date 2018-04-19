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Электрическая газонокосилка Patriot PT 2043 E
Арт. X18612895
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|800х495х370
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- Patriot PT 2043 E газонокосилка электрическая будет полезна на садовых, дачных и приусадебных участках для ухода за газоном. Она обладает мощностью 2000 Вт и имеет несколько режимов сбора травы: мульчирование, выброс назад и в травосборник. Мотор защищен от перегрузок. Отличием электрической газонокосилки Patriot PT 2043 E от других моделей является ее небольшой вес (13,9 кг), обусловленный легким пластиковым корпусом. Это маневренный садовый инструмент, оснащенный системой упрощенного запуска. Высота скашивания регулируется в диапазоне от 25 до 75 мм. Высоту рукоятки можно подстроить под рост пользователя. Для удобства транспортировки и хранения рукоятка газонокосилки складывается. Вы можете купить газонокосилку Patriot PT 2043 E в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой на дом.
Преимущества Patriot PT 2043 E
- 3 режима работы
- 6 ступеней регулировки высоты скашивания
- Травосборник объемом 50 л
- Маневренность
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Легкий старт
- Небольшой вес
- Регулируемая высота рукоятки