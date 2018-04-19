Электрическая газонокосилка Patriot PT 2043 E

Patriot PT 2043 E газонокосилка электрическая будет полезна на садовых, дачных и приусадебных участках для ухода за газоном. Она обладает мощностью 2000 Вт и имеет несколько режимов сбора травы: мульчирование, выброс назад и в травосборник. Мотор защищен от перегрузок. Отличием электрической газонокосилки Patriot PT 2043 E от других моделей является ее небольшой вес (13,9 кг), обусловленный легким пластиковым корпусом. Это маневренный садовый инструмент, оснащенный системой упрощенного запуска. Высота скашивания регулируется в диапазоне от 25 до 75 мм. Высоту рукоятки можно подстроить под рост пользователя. Для удобства транспортировки и хранения рукоятка газонокосилки складывается. Вы можете купить газонокосилку Patriot PT 2043 E в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой на дом.

Преимущества Patriot PT 2043 E