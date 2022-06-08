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Электрическая газонокосилка Stihl RМЕ-443.0 63380112405
5.0
2
29 990 ₽
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Stihl RМЕ-443.0 63380112405
    Арт. О00000004189
    5.0
    2
    Электрическая газонокосилка Stihl RМЕ-443.0 63380112405
    Электрическая газонокосилка Stihl RМЕ-443.0 63380112405
      Электрическая газонокосилка Stihl RМЕ-443.0 63380112405
      Электрическая газонокосилка Stihl RМЕ-443.0 63380112405

      Электрическая газонокосилка Stihl RМЕ-443.0 63380112405

      29 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000004189
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		500х900х545
      Все характеристики
      29 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Электрическая газонокосилка Stihl RМЕ-443.0 63380112405 - маневренна, проста в управлении и демонстрирует превосходное качество стрижки и сбора травы. С шириной реза 41 см газонокосилка прекрасно подходит для газонов небольшой и средней площади до 600 м².

        Преимущества

        • Рукоятку управления можно легко изменить по длине, дабы подобрать оптимальную для оператора, сохраняя баланс и устойчивость агрегата.
        • Газонокосилка оснащена складной рукояткой, что позволяет ее легко транспортировать и хранить.
        • Быстрозажимные фиксаторы, для простой блокировки и разблокировки рукояток.
        • Корпус исполнен из высококачественного полимерного сплава, который не подвержен деформации и нагреву.
        • Встроенная рукоятка установлена на самом корпусе газонокосилки, она позволит легко и просто перенести и поднять газонокосилку для транспортировки.
        • Встроенная приспособление фиксации кабеля. Предотвращает отсоединения сетевого кабеля и прирывание работы.
        • Пластиковые колеса отличного качества с специальным продольным протектором, который позволяет легко управлять газонокосилкой, и его легко можно очистить от грязи.