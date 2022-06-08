Электрическая газонокосилка Stihl RМЕ-443.0 63380112405
Арт. О00000004189
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|500х900х545
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Электрическая газонокосилка Stihl RМЕ-443.0 63380112405 - маневренна, проста в управлении и демонстрирует превосходное качество стрижки и сбора травы. С шириной реза 41 см газонокосилка прекрасно подходит для газонов небольшой и средней площади до 600 м².
Преимущества
- Рукоятку управления можно легко изменить по длине, дабы подобрать оптимальную для оператора, сохраняя баланс и устойчивость агрегата.
- Газонокосилка оснащена складной рукояткой, что позволяет ее легко транспортировать и хранить.
- Быстрозажимные фиксаторы, для простой блокировки и разблокировки рукояток.
- Корпус исполнен из высококачественного полимерного сплава, который не подвержен деформации и нагреву.
- Встроенная рукоятка установлена на самом корпусе газонокосилки, она позволит легко и просто перенести и поднять газонокосилку для транспортировки.
- Встроенная приспособление фиксации кабеля. Предотвращает отсоединения сетевого кабеля и прирывание работы.
- Пластиковые колеса отличного качества с специальным продольным протектором, который позволяет легко управлять газонокосилкой, и его легко можно очистить от грязи.