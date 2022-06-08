Электрическая газонокосилка Stihl RМЕ-443.0 63380112405 - маневренна, проста в управлении и демонстрирует превосходное качество стрижки и сбора травы. С шириной реза 41 см газонокосилка прекрасно подходит для газонов небольшой и средней площади до 600 м².

Преимущества