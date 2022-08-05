Газонокосилка Fasto SD 55CP
Арт. 1128642
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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Ёмкость топливного бака, л
|1
- Газонокосилка Caiman FASTO SD 55CР – профессиональная, простая и надежная, прочная и легкая модель с боковым выбросом срезанной травы. Отсутствие привода на колеса – отличное решение для снижения не только стоимости самой машины, но и затрат на ее обслуживание. При этом толкать ее легко, благодаря большим колесам на двойных подшипниках. Другой особенностью бензогазонокосилки являются плавающие ножи, которые не допустят повреждения двигателя в случае попадания камней или других твердых предметов.
Преимущества
- Профессиональный гильзованный четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 196С
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Профессиональная стальная режущая дека с ударопрочным молотковым покрытием
- Нож с плавающими наконечниками
- Колеса на двойных подшипниках
- Складная регулируемая по высоте рукоятка
- Центральная регулировка высоты стрижки (7 положений)