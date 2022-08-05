Газонокосилка Fasto SD 55CP

Преимущества

Профессиональный гильзованный четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 196С

Профессиональная стальная режущая дека с ударопрочным молотковым покрытием

Нож с плавающими наконечниками

Колеса на двойных подшипниках

Складная регулируемая по высоте рукоятка

Центральная регулировка высоты стрижки (7 положений)

Газонокосилка Caiman FASTO SD 55CР – профессиональная, простая и надежная, прочная и легкая модель с боковым выбросом срезанной травы. Отсутствие привода на колеса – отличное решение для снижения не только стоимости самой машины, но и затрат на ее обслуживание. При этом толкать ее легко, благодаря большим колесам на двойных подшипниках. Другой особенностью бензогазонокосилки являются плавающие ножи, которые не допустят повреждения двигателя в случае попадания камней или других твердых предметов.