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Газонокосилка Fasto SD 55CP
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Fasto SD 55CP
    Арт. 1128642
    5.0
    1
    Газонокосилка Fasto SD 55CP

      Газонокосилка Fasto SD 55CP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128642
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Ёмкость топливного бака, л
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Caiman FASTO SD 55CР – профессиональная, простая и надежная, прочная и легкая модель с боковым выбросом срезанной травы. Отсутствие привода на колеса – отличное решение для снижения не только стоимости самой машины, но и затрат на ее обслуживание. При этом толкать ее легко, благодаря большим колесам на двойных подшипниках. Другой особенностью бензогазонокосилки являются плавающие ножи, которые не допустят повреждения двигателя в случае попадания камней или других твердых предметов.

        Преимущества

        • Профессиональный гильзованный четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 196С
        • Профессиональная стальная режущая дека с ударопрочным молотковым покрытием
        • Нож с плавающими наконечниками
        • Колеса на двойных подшипниках
        • Складная регулируемая по высоте рукоятка
        • Центральная регулировка высоты стрижки (7 положений)