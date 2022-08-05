Газонокосилка Ferro 55CLV
Арт. 1128653
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Франция
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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Ёмкость топливного бака, л
|1
- Газонокосилка Caiman FERRO 55CLV – профессиональная бензиновая самоходная модель с системой стрижки 3-в-1 (сбор, боковой выброс, мульчирование) и 7-ступенчатым вариатором скорости. Она предназначена для обеспечения высокой производительности и ежедневных работ на больших площадях, поскольку способна противостоять интенсивным нагрузкам. Оптимальный размер газона – 50 соток. Серия Ferro выполнена с использованием инновационных технических решений и высококачественных материалов, она предназначена для использования службами коммунального хозяйства и озеленения, ландшафтного дизайна, а также рассчитана на требовательных частных пользователей.
Преимущества
- Производительный и экологичный четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine Iron Cast
- Профессиональный 7-ступенчатый динамический вариатор
- Профессиональная стальная режущая дека с ударопрочным молотковым покрытием
- S-образный мульчирующий нож
- Колеса из каучука со ступицами из стекловолокна и нейлона
- Профессиональная система стрижки 3-в-1
- Травосборник емкостью 70 литров из специального материала
- Центральная регулировка высоты стрижки (10 положений)