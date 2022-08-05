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Газонокосилка Ferro 55CLV
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Ferro 55CLV
    Арт. 1128653
    5.0
    1
    Газонокосилка Ferro 55CLV

      Газонокосилка Ferro 55CLV

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128653
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Франция
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Ёмкость топливного бака, л
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Caiman FERRO 55CLV – профессиональная бензиновая самоходная модель с системой стрижки 3-в-1 (сбор, боковой выброс, мульчирование) и 7-ступенчатым вариатором скорости. Она предназначена для обеспечения высокой производительности и ежедневных работ на больших площадях, поскольку способна противостоять интенсивным нагрузкам. Оптимальный размер газона – 50 соток. Серия Ferro выполнена с использованием инновационных технических решений и высококачественных материалов, она предназначена для использования службами коммунального хозяйства и озеленения, ландшафтного дизайна, а также рассчитана на требовательных частных пользователей.

        Преимущества

        • Производительный и экологичный четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine Iron Cast
        • Профессиональный 7-ступенчатый динамический вариатор
        • Профессиональная стальная режущая дека с ударопрочным молотковым покрытием
        • S-образный мульчирующий нож
        • Колеса из каучука со ступицами из стекловолокна и нейлона
        • Профессиональная система стрижки 3-в-1
        • Травосборник емкостью 70 литров из специального материала
        • Центральная регулировка высоты стрижки (10 положений)