Газонокосилка Ferro 55CLV

Преимущества

Производительный и экологичный четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine Iron Cast

Профессиональный 7-ступенчатый динамический вариатор

Профессиональная стальная режущая дека с ударопрочным молотковым покрытием

S-образный мульчирующий нож

Колеса из каучука со ступицами из стекловолокна и нейлона

Профессиональная система стрижки 3-в-1

Травосборник емкостью 70 литров из специального материала

Центральная регулировка высоты стрижки (10 положений)

Газонокосилка Caiman FERRO 55CLV – профессиональная бензиновая самоходная модель с системой стрижки 3-в-1 (сбор, боковой выброс, мульчирование) и 7-ступенчатым вариатором скорости. Она предназначена для обеспечения высокой производительности и ежедневных работ на больших площадях, поскольку способна противостоять интенсивным нагрузкам. Оптимальный размер газона – 50 соток. Серия Ferro выполнена с использованием инновационных технических решений и высококачественных материалов, она предназначена для использования службами коммунального хозяйства и озеленения, ландшафтного дизайна, а также рассчитана на требовательных частных пользователей.