Газонокосилка Husqvarna Jet 55S
Арт. X18612945
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Нет
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Трансмиссия
|механическая
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка Husqvarna J 55S 9612100-18 - самоходный агрегат, предназначенный для ухода за средними по площади участками. Ширина скашивания составляет 55 см. Скошенная трава выбрасывается в сторону или мульчируется. Регулируемая высота рукоятки способствует обеспечению комфортной работу с данной косилкой. Режущая дека выполнена из стали, что гарантирует продолжительный срок службы агрегата в целом.
Преимущества
- Семь ступеней регулировки высоты скашивания
- Функция BioClip (мульчирование)
- 7 ступеней регулировки высоты стрижки
- Легкий запуск
- Маневренность