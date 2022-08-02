Газонокосилка Husqvarna Jet 55S

Преимущества

Семь ступеней регулировки высоты скашивания

Функция BioClip (мульчирование)

7 ступеней регулировки высоты стрижки

Легкий запуск

Маневренность

Бензиновая газонокосилка Husqvarna J 55S 9612100-18 - самоходный агрегат, предназначенный для ухода за средними по площади участками. Ширина скашивания составляет 55 см. Скошенная трава выбрасывается в сторону или мульчируется. Регулируемая высота рукоятки способствует обеспечению комфортной работу с данной косилкой. Режущая дека выполнена из стали, что гарантирует продолжительный срок службы агрегата в целом.