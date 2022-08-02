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Газонокосилка Husqvarna Jet 55S
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Husqvarna Jet 55S
    Арт. X18612945
    5.0
    1
    Газонокосилка Husqvarna Jet 55S

      Газонокосилка Husqvarna Jet 55S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18612945
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Родина бренда
      		Швеция
      Большие задние колеса
      		Нет
      Трансмиссия
      		механическая
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка Husqvarna J 55S 9612100-18 - самоходный агрегат, предназначенный для ухода за средними по площади участками. Ширина скашивания составляет 55 см. Скошенная трава выбрасывается в сторону или мульчируется. Регулируемая высота рукоятки способствует обеспечению комфортной работу с данной косилкой. Режущая дека выполнена из стали, что гарантирует продолжительный срок службы агрегата в целом.

        Преимущества

        • Семь ступеней регулировки высоты скашивания
        • Функция BioClip (мульчирование)
        • 7 ступеней регулировки высоты стрижки
        • Легкий запуск
        • Маневренность