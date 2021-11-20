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Бензиновая газонокосилка Husqvarna LB 155S 9612100-27
5.0
4
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Husqvarna LB 155S 9612100-27
    Арт. X1861299303
    5.0
    4
    Бензиновая газонокосилка Husqvarna LB 155S 9612100-27
    Бензиновая газонокосилка Husqvarna LB 155S 9612100-27
      Бензиновая газонокосилка Husqvarna LB 155S 9612100-27
      Бензиновая газонокосилка Husqvarna LB 155S 9612100-27

      Бензиновая газонокосилка Husqvarna LB 155S 9612100-27

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1861299303
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка Husqvarna LB 155S 9612100-27 используется для ухода за придомовой территорией, приусадебным участком. Имеет надежный двигатель Briggs & Stratton Series 650, что гарантирует длительный срок службы. Оснащена приводом на передние колеса. Выбор режимов стрижки: мульчирование и выброс травы в сторону. Высота стрижки регулируется в диапазоне от 33 до 89 мм. Рукоятка складывается для удобства транспортировки и хранения агрегата.

        Преимущества

        • Самоходная модель (привод на передние колеса)
        • 2 режима работы: выброс травы в сторону, мульчирование
        • Система BioClip® - измельчение травы с последующим выбросом травы на газон
        • Регулировка высоты среза с помощью рычага на каждом колесе - пятиуровневая, варьируется от 33 до 89 мм
        • Прочная стальная дека
        • Двигатель Briggs & Stratton - надежность и долговечность
        • Складная рукоятка упрощает хранение и транспортировку
        • Шариковые подшипники на колесах
        • Маневренность