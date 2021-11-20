Преимущества

Самоходная модель (привод на передние колеса)

2 режима работы: выброс травы в сторону, мульчирование

Система BioClip® - измельчение травы с последующим выбросом травы на газон

Регулировка высоты среза с помощью рычага на каждом колесе - пятиуровневая, варьируется от 33 до 89 мм

Прочная стальная дека

Двигатель Briggs & Stratton - надежность и долговечность

Складная рукоятка упрощает хранение и транспортировку

Шариковые подшипники на колесах

Маневренность

Бензиновая газонокосилка Husqvarna LB 155S 9612100-27 используется для ухода за придомовой территорией, приусадебным участком. Имеет надежный двигатель Briggs & Stratton Series 650, что гарантирует длительный срок службы. Оснащена приводом на передние колеса. Выбор режимов стрижки: мульчирование и выброс травы в сторону. Высота стрижки регулируется в диапазоне от 33 до 89 мм. Рукоятка складывается для удобства транспортировки и хранения агрегата.