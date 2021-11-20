Бензиновая газонокосилка Husqvarna LB 155S 9612100-27
Арт. X1861299303
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|США
|
Родина бренда
|Швеция
|
Большие задние колеса
|Да
|
Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка Husqvarna LB 155S 9612100-27 используется для ухода за придомовой территорией, приусадебным участком. Имеет надежный двигатель Briggs & Stratton Series 650, что гарантирует длительный срок службы. Оснащена приводом на передние колеса. Выбор режимов стрижки: мульчирование и выброс травы в сторону. Высота стрижки регулируется в диапазоне от 33 до 89 мм. Рукоятка складывается для удобства транспортировки и хранения агрегата.
Преимущества
- Самоходная модель (привод на передние колеса)
- 2 режима работы: выброс травы в сторону, мульчирование
- Система BioClip® - измельчение травы с последующим выбросом травы на газон
- Регулировка высоты среза с помощью рычага на каждом колесе - пятиуровневая, варьируется от 33 до 89 мм
- Прочная стальная дека
- Двигатель Briggs & Stratton - надежность и долговечность
- Складная рукоятка упрощает хранение и транспортировку
- Шариковые подшипники на колесах
- Маневренность