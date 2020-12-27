Преимущества

Надежный долговечный двигатель Briggs&Stratton 450 series

Колеса на двух шарикоподшипниках - для плавности хода

Топливоподкачивающий насос

Эргономичная рукоятка

Размер колес (передних/задний): 152.4/203.2 мм

Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 140 9676367-01 используется для кошения травы. Имеет вместительный контейнер. Бензиновый двигатель Briggs&Stratton 450 series обеспечивает длительный срок службы машины. Колеса на шарикоподшипниках отличаются высокой плавностью хода. Складная рукоятка обеспечивает удобство хранения и транспортировки косилки. Центральная регулировка высоты скашивания варьируется от 25 до 75 мм.