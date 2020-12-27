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Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 140 9676367-01
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 140 9676367-01
    Арт. X186129202
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 140 9676367-01

      Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 140 9676367-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X186129202
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Мощность, л.с.
      		2.4
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 140 9676367-01 используется для кошения травы. Имеет вместительный контейнер. Бензиновый двигатель Briggs&Stratton 450 series обеспечивает длительный срок службы машины. Колеса на шарикоподшипниках отличаются высокой плавностью хода. Складная рукоятка обеспечивает удобство хранения и транспортировки косилки. Центральная регулировка высоты скашивания варьируется от 25 до 75 мм.

        Преимущества

        • Надежный долговечный двигатель Briggs&Stratton 450 series
        • Колеса на двух шарикоподшипниках - для плавности хода
        • Топливоподкачивающий насос
        • Эргономичная рукоятка
        • Размер колес (передних/задний): 152.4/203.2 мм