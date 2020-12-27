Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 140 9676367-01
Арт. X186129202
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швеция
|
Мощность, л.с.
|2.4
|
Тактность двигателя
|четырехтактный
С этим товаром смотрят
- Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 140 9676367-01 используется для кошения травы. Имеет вместительный контейнер. Бензиновый двигатель Briggs&Stratton 450 series обеспечивает длительный срок службы машины. Колеса на шарикоподшипниках отличаются высокой плавностью хода. Складная рукоятка обеспечивает удобство хранения и транспортировки косилки. Центральная регулировка высоты скашивания варьируется от 25 до 75 мм.
Преимущества
- Надежный долговечный двигатель Briggs&Stratton 450 series
- Колеса на двух шарикоподшипниках - для плавности хода
- Топливоподкачивающий насос
- Эргономичная рукоятка
- Размер колес (передних/задний): 152.4/203.2 мм