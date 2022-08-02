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Газонокосилка Husqvarna LC 153 9613100-37
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Husqvarna LC 153 9613100-37
    Арт. X18612984
    5.0
    1
    Газонокосилка Husqvarna LC 153 9613100-37

      Газонокосилка Husqvarna LC 153 9613100-37

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18612984
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Husqvarna LC 153 9613100-37 с широкой режущей декой предназначена для ухода за газоном на участке площадью до 1000 кв.м. Двигатель Briggs&Stratton 625E SERIES™ обеспечивает высокое качество работы. Задние колеса увеличенного диаметра способствуют маневренности. Один из режимов работы косилки - мульчирование. При скашивании трава измельчается и выбрасывается на газон в виде мельчайших частиц. Регулировка высоты среза индивидуальная, варьируется от 32 мм до 87 мм

        Преимущества

        • Режимы работы: сбор в травосборник, мульчирование (BioClip®)
        • Рукоятка регулируется по высоте
        • Система BioClip® - измельчение травы
        • Регулировка высоты среза с помощью рычага на каждом колесе - пятиуровневая, варьируется от 32 до 87 мм
        • Прочная стальная дека
        • Резиновая накладка на рукоятке - надежный хват
        • Размеры колес (передние/ задние): 203 мм/ 305 мм
        • Двигатель Briggs&Stratton - надежность и долговечность