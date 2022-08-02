Газонокосилка Husqvarna LC 153S 9614102-90
Арт. X1861297
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Нет
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Количество колес
|четырехколесная
- Газонокосилка Husqvarna LC 153S 9614102-90 - агрегат для многолетней эксплуатации на садовом участке, позволяющий содержать газон в идеальном состоянии. Оборудован надежным двигателем Briggs & Stratton, что гарантирует высокую производительность, малошумную работу и небольшой расход топлива. Модель отличается технологией TrioClip (3 режима стрижки), центральной регулировкой высоты среза и колесами с долговечными подшипниками. Складная рукоятка облегчает транспортировку агрегата.
Преимущества
- 3 режима стрижки (TrioClip):сбор в травосборник, мульчирование (BioClip) и выброс травы в сторону
- Привод на задние колеса
- Рукоятка регулируется по высоте
- Система BioClip® - измельчение травы и выброс на газон в качестве удобрения
- Центральная регулировка высота среза (7 уровней) от 32 до 95 мм
- Прочная стальная дека
- Двигатель Briggs & Stratton - надежность и долговечность