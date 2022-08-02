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Газонокосилка Husqvarna LC 153S 9614102-90
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Husqvarna LC 153S 9614102-90
    Арт. X1861297
    5.0
    1
    Газонокосилка Husqvarna LC 153S 9614102-90

      Газонокосилка Husqvarna LC 153S 9614102-90

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1861297
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Большие задние колеса
      		Нет
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Husqvarna LC 153S 9614102-90 - агрегат для многолетней эксплуатации на садовом участке, позволяющий содержать газон в идеальном состоянии. Оборудован надежным двигателем Briggs & Stratton, что гарантирует высокую производительность, малошумную работу и небольшой расход топлива. Модель отличается технологией TrioClip (3 режима стрижки), центральной регулировкой высоты среза и колесами с долговечными подшипниками. Складная рукоятка облегчает транспортировку агрегата.

        Преимущества

        • 3 режима стрижки (TrioClip):сбор в травосборник, мульчирование (BioClip) и выброс травы в сторону
        • Привод на задние колеса
        • Рукоятка регулируется по высоте
        • Система BioClip® - измельчение травы и выброс на газон в качестве удобрения
        • Центральная регулировка высота среза (7 уровней) от 32 до 95 мм
        • Прочная стальная дека
        • Двигатель Briggs & Stratton - надежность и долговечность