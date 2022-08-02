Преимущества

3 режима стрижки (TrioClip):сбор в травосборник, мульчирование (BioClip) и выброс травы в сторону

Привод на задние колеса

Рукоятка регулируется по высоте

Система BioClip® - измельчение травы и выброс на газон в качестве удобрения

Центральная регулировка высота среза (7 уровней) от 32 до 95 мм

Прочная стальная дека

Двигатель Briggs & Stratton - надежность и долговечность

Газонокосилка Husqvarna LC 153S 9614102-90 - агрегат для многолетней эксплуатации на садовом участке, позволяющий содержать газон в идеальном состоянии. Оборудован надежным двигателем Briggs & Stratton, что гарантирует высокую производительность, малошумную работу и небольшой расход топлива. Модель отличается технологией TrioClip (3 режима стрижки), центральной регулировкой высоты среза и колесами с долговечными подшипниками. Складная рукоятка облегчает транспортировку агрегата.