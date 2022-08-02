Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газонокосилка Husqvarna LC 153V 9614102-86
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Husqvarna LC 153V 9614102-86
    Арт. X1861291
    5.0
    1
    Газонокосилка Husqvarna LC 153V 9614102-86

      Газонокосилка Husqvarna LC 153V 9614102-86

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1861291
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		вариатор
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Husqvarna LC 153V 9614102-86 отличается высокой производительностью. Оборудована надежным двигателем Honda GCV 160 OHC мощностью 2.8 кВт. В комплект входит мягкий травосборник, боковой дефлектор и заглушка для мульчирования. Предусмотрены три режима кошения на выбор. Большие задние колеса способствуют маневренности агрегата на поворотах. Есть вариатор скорости.

        Преимущества

        • Самоходный принцип перемещения
        • Легкий старт
        • Прочная стальная дека
        • 3-в-1: сбор в травосборник, выброс травы в сторону и мульчирование BioClip®
        • Регулировка рукоятки по высоте (3 положения)
        • Размер колес: 203 мм
        • Регулировка высота среза индивидуальная, 5 уровней, варьируется от 31 до 88 мм
        • Складная рукоятка