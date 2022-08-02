Преимущества

Самоходный принцип перемещения

Легкий старт

Прочная стальная дека

3-в-1: сбор в травосборник, выброс травы в сторону и мульчирование BioClip®

Регулировка рукоятки по высоте (3 положения)

Размер колес: 203 мм

Регулировка высота среза индивидуальная, 5 уровней, варьируется от 31 до 88 мм

Складная рукоятка

Газонокосилка Husqvarna LC 153V 9614102-86 отличается высокой производительностью. Оборудована надежным двигателем Honda GCV 160 OHC мощностью 2.8 кВт. В комплект входит мягкий травосборник, боковой дефлектор и заглушка для мульчирования. Предусмотрены три режима кошения на выбор. Большие задние колеса способствуют маневренности агрегата на поворотах. Есть вариатор скорости.