Газонокосилка Husqvarna LC 153V 9614102-86
Арт. X1861291
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Да
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Трансмиссия
|вариатор
- Газонокосилка Husqvarna LC 153V 9614102-86 отличается высокой производительностью. Оборудована надежным двигателем Honda GCV 160 OHC мощностью 2.8 кВт. В комплект входит мягкий травосборник, боковой дефлектор и заглушка для мульчирования. Предусмотрены три режима кошения на выбор. Большие задние колеса способствуют маневренности агрегата на поворотах. Есть вариатор скорости.
Преимущества
- Самоходный принцип перемещения
- Легкий старт
- Прочная стальная дека
- 3-в-1: сбор в травосборник, выброс травы в сторону и мульчирование BioClip®
- Регулировка рукоятки по высоте (3 положения)
- Размер колес: 203 мм
- Регулировка высота среза индивидуальная, 5 уровней, варьируется от 31 до 88 мм
- Складная рукоятка