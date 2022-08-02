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Газонокосилка Husqvarna LC247SP
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Husqvarna LC247SP
    Арт. X186129244
    5.0
    1
    Газонокосилка Husqvarna LC247SP

      Газонокосилка Husqvarna LC247SP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129244
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Швеция
      Большие задние колеса
      		Нет
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Газонокосилка Husqvarna LC247SP оснащена мощным и надежным 4-х тактным двигателем Briggs&Stratton 575EX Series. Имеет привод на задние колеса, что обеспечивает простоту перемещения и управления. Выполняет скашивание травы и сбор в травосборник, который вмещает до 55 литров отходов. Возможна функция мульчирования, что позволит удобрять газон мульчей. Рукоятка снабжена мягким захватом, легко складывается и регулируется по высоте.

        Преимущества

        • Привод на задние колеса
        • Легкий запуск
        • Рукоятка регулируется по высоте в 2 положениях
        • Опционально возможна установка системы BioClip®
        • Центральная регулировка высота среза (6 уровней) от 20 до 75 мм
        • Эргономичная рукоятка с мягким захватом
        • Складная рукоятка - компактность и удобство хранения
        • Надежность
        • Долгий срок службы

        Рекомендуем газонокосилку Husqvarna LC247SP 9673454-01 купить в торговой сети магазинов «Бигам» либо на официальном сайте www.bigam.ru . Цена на модель Husqvarna 9673454-01 весьма привлекательна. Более того, вместе с покупкой вы можете оформить недорогую услугу по доставке вашей газонокосилки в любой из регионов Российской Федерации.