Преимущества

Привод на задние колеса

Легкий запуск

Рукоятка регулируется по высоте в 2 положениях



Опционально возможна установка системы BioClip®

Центральная регулировка высота среза (6 уровней) от 20 до 75 мм

Эргономичная рукоятка с мягким захватом

Складная рукоятка - компактность и удобство хранения

Надежность

Долгий срок службы

Газонокосилка Husqvarna LC247SP оснащена мощным и надежным 4-х тактным двигателем Briggs&Stratton 575EX Series. Имеет привод на задние колеса, что обеспечивает простоту перемещения и управления. Выполняет скашивание травы и сбор в травосборник, который вмещает до 55 литров отходов. Возможна функция мульчирования, что позволит удобрять газон мульчей. Рукоятка снабжена мягким захватом, легко складывается и регулируется по высоте.Рекомендуем газонокосилку Husqvarna LC247SP 9673454-01 купить в торговой сети магазинов «Бигам» либо на официальном сайте. Цена на модель Husqvarna 9673454-01 весьма привлекательна. Более того, вместе с покупкой вы можете оформить недорогую услугу по доставке вашей газонокосилки в любой из регионов Российской Федерации.