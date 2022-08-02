Газонокосилка Husqvarna LC247SP
Арт. X186129244
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Польша
|
Родина бренда
|Швеция
|
Большие задние колеса
|Нет
|
Количество колес
|четырехколесная
- Газонокосилка Husqvarna LC247SP оснащена мощным и надежным 4-х тактным двигателем Briggs&Stratton 575EX Series. Имеет привод на задние колеса, что обеспечивает простоту перемещения и управления. Выполняет скашивание травы и сбор в травосборник, который вмещает до 55 литров отходов. Возможна функция мульчирования, что позволит удобрять газон мульчей. Рукоятка снабжена мягким захватом, легко складывается и регулируется по высоте.
Преимущества
- Привод на задние колеса
- Легкий запуск
- Рукоятка регулируется по высоте в 2 положениях
- Опционально возможна установка системы BioClip®
- Центральная регулировка высота среза (6 уровней) от 20 до 75 мм
- Эргономичная рукоятка с мягким захватом
- Складная рукоятка - компактность и удобство хранения
- Надежность
- Долгий срок службы