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Газонокосилка Husqvarna LC253S
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Husqvarna LC253S
    Арт. X186129243
    5.0
    1
    Газонокосилка Husqvarna LC253S

      Газонокосилка Husqvarna LC253S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X186129243
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Швеция
      Большие задние колеса
      		Нет
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Газонокосилка Husqvarna LC253S - легкая в эксплуатации самоходная газонокосилка для кошения травы c долговечной режущей декой из композитного материала. Оптимальный по мощности двигатель, мягкие рукоятки, центральная регулировка высоты стрижки, колёса на двухрядных шарикоподшипниках обеспечивают комфорт и долговечность конструкции.

        Преимущества

        • Двигатель Briggs & Stratton с функцией легкого запуска ReadyStart Система легкого запуска ReadyStart устраняет необходимость вручную подкачивать топливо в карбюратор и управлять воздушной заслонкой
        • Передние и задние колеса с двумя подшипниками и агрессивным протектором колес для оптимального сцепления с поверхностью, без ненужных полос на газоне
        • Рукоятка с мягкой накладкой установлена под углом для оптимального комфорта и эргономичности. В рукоятку интегрирована функция контроля присутствия оператора, повышающая легкость и удобство использования
        • Складная рукоятка - для упрощения хранения и транспортировки
        • Корпус из композитного ударопрочного материала гарантирует долгосрочное использование и высокую производительность
        • Удобная подпружиненная централизованная регулировка высоты стрижки травы одним рычагом с 6 установками от 20 до 75 мм


        В интернет-магазине «Бигам» на самоходную бензиновую газонокосилку HUSQVARNA LC253S цена снижена. Заказ можно оформить на сайте www.bigam.ru, доброжелательные консультанты помогут определиться с товаром и оформить заявку. Запчасти и комплектующие можно приобрести в нашем авторизированном сервисном центре.