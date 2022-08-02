Газонокосилка Husqvarna LC253S - легкая в эксплуатации самоходная газонокосилка для кошения травы c долговечной режущей декой из композитного материала. Оптимальный по мощности двигатель, мягкие рукоятки, центральная регулировка высоты стрижки, колёса на двухрядных шарикоподшипниках обеспечивают комфорт и долговечность конструкции.

Преимущества

Двигатель Briggs & Stratton с функцией легкого запуска ReadyStart Система легкого запуска ReadyStart устраняет необходимость вручную подкачивать топливо в карбюратор и управлять воздушной заслонкой



Передние и задние колеса с двумя подшипниками и агрессивным протектором колес для оптимального сцепления с поверхностью, без ненужных полос на газоне



Рукоятка с мягкой накладкой установлена под углом для оптимального комфорта и эргономичности. В рукоятку интегрирована функция контроля присутствия оператора, повышающая легкость и удобство использования



Складная рукоятка - для упрощения хранения и транспортировки



Корпус из композитного ударопрочного материала гарантирует долгосрочное использование и высокую производительность

Удобная подпружиненная централизованная регулировка высоты стрижки травы одним рычагом с 6 установками от 20 до 75 мм