Газонокосилка Husqvarna LC253S
Арт. X186129243
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Нет
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Количество колес
|четырехколесная
- Газонокосилка Husqvarna LC253S - легкая в эксплуатации самоходная газонокосилка для кошения травы c долговечной режущей декой из композитного материала. Оптимальный по мощности двигатель, мягкие рукоятки, центральная регулировка высоты стрижки, колёса на двухрядных шарикоподшипниках обеспечивают комфорт и долговечность конструкции.
Преимущества
- Двигатель Briggs & Stratton с функцией легкого запуска ReadyStart Система легкого запуска ReadyStart устраняет необходимость вручную подкачивать топливо в карбюратор и управлять воздушной заслонкой
- Передние и задние колеса с двумя подшипниками и агрессивным протектором колес для оптимального сцепления с поверхностью, без ненужных полос на газоне
- Рукоятка с мягкой накладкой установлена под углом для оптимального комфорта и эргономичности. В рукоятку интегрирована функция контроля присутствия оператора, повышающая легкость и удобство использования
- Складная рукоятка - для упрощения хранения и транспортировки
- Корпус из композитного ударопрочного материала гарантирует долгосрочное использование и высокую производительность
- Удобная подпружиненная централизованная регулировка высоты стрижки травы одним рычагом с 6 установками от 20 до 75 мм
В интернет-магазине «Бигам» на самоходную бензиновую газонокосилку HUSQVARNA LC253S цена снижена. Заказ можно оформить на сайте www.bigam.ru, доброжелательные консультанты помогут определиться с товаром и оформить заявку. Запчасти и комплектующие можно приобрести в нашем авторизированном сервисном центре.
- Двигатель Briggs & Stratton с функцией легкого запуска ReadyStart Система легкого запуска ReadyStart устраняет необходимость вручную подкачивать топливо в карбюратор и управлять воздушной заслонкой