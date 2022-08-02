Газонокосилка Husqvarna LC348 V

Преимущества

Двигатель Briggs & Stratton с функцией легкого запуска ReadyStart

Легкость регулировки скорости движения в соответствии с вашими потребностями и состоянием газона



Колеса с двумя подшипниками обеспечивает плавность работы и минимальный люфт даже после многолетней эксплуатации



Агрессивный протектор колес для оптимального сцепления с поверхностью, без ненужных полос на газоне



Легкий в использовании травосборник



Нисходящий поток воздуха направляет шум и пыль вниз от пользователя для создания более комфортной рабочей среды



Стальная режущая дека оцинкована гальваническим способом для повышения износостойкости. Порошковое покрытие защищает деку от коррозии и увеличивает ее срок службы



Износостойкий бампер из нержавеющей стали защищает переднюю часть газонокосилки



Штуцер для поливочного шланга облегчает очистку режущей деки



Газонокосилка оснащена ручным устройством безопасности, которое мгновенно останавливает нож и двигатель, если оператор теряет контроль над устройством



Газонокосилка Husqvarna LC 348V 9672388-01 - обеспечивает комфортную работу и превосходные результаты. Уникальная система типа "три в одном" осуществляет сбор травы в травосборник, мульчирование посредством технологии BioClip(r) или выброс травы назад. Основа конструкции - прочное оцинкованное шасси, которое повышает устойчивость и маневренность. Функция изменения скорости движения (вариатор) позволяет регулировать скорость движения газонокосилки в соответствии с потребностями пользователя и состоянием газона. Легко снимаемый травосборник и складная рукоятка упрощают хранение и транспортировку.