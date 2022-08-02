Газонокосилка Husqvarna LC348 V
Арт. X18612931
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Нет
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Трансмиссия
|вариатор
- Газонокосилка Husqvarna LC 348V 9672388-01 - обеспечивает комфортную работу и превосходные результаты. Уникальная система типа "три в одном" осуществляет сбор травы в травосборник, мульчирование посредством технологии BioClip(r) или выброс травы назад. Основа конструкции - прочное оцинкованное шасси, которое повышает устойчивость и маневренность. Функция изменения скорости движения (вариатор) позволяет регулировать скорость движения газонокосилки в соответствии с потребностями пользователя и состоянием газона. Легко снимаемый травосборник и складная рукоятка упрощают хранение и транспортировку.
Преимущества
- Двигатель Briggs & Stratton с функцией легкого запуска ReadyStart
- Легкость регулировки скорости движения в соответствии с вашими потребностями и состоянием газона
- Колеса с двумя подшипниками обеспечивает плавность работы и минимальный люфт даже после многолетней эксплуатации
- Агрессивный протектор колес для оптимального сцепления с поверхностью, без ненужных полос на газоне
- Легкий в использовании травосборник
- Нисходящий поток воздуха направляет шум и пыль вниз от пользователя для создания более комфортной рабочей среды
- Стальная режущая дека оцинкована гальваническим способом для повышения износостойкости. Порошковое покрытие защищает деку от коррозии и увеличивает ее срок службы
- Износостойкий бампер из нержавеющей стали защищает переднюю часть газонокосилки
- Штуцер для поливочного шланга облегчает очистку режущей деки
- Газонокосилка оснащена ручным устройством безопасности, которое мгновенно останавливает нож и двигатель, если оператор теряет контроль над устройством