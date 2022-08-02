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Газонокосилка Husqvarna LC348 V
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Husqvarna LC348 V
    Арт. X18612931
    5.0
    1
    Газонокосилка Husqvarna LC348 V

      Газонокосилка Husqvarna LC348 V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18612931
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Швеция
      Большие задние колеса
      		Нет
      Трансмиссия
      		вариатор
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Husqvarna LC 348V 9672388-01 - обеспечивает комфортную работу и превосходные результаты. Уникальная система типа "три в одном" осуществляет сбор травы в травосборник, мульчирование посредством технологии BioClip(r) или выброс травы назад. Основа конструкции - прочное оцинкованное шасси, которое повышает устойчивость и маневренность. Функция изменения скорости движения (вариатор) позволяет регулировать скорость движения газонокосилки в соответствии с потребностями пользователя и состоянием газона. Легко снимаемый травосборник и складная рукоятка упрощают хранение и транспортировку.

        Преимущества

        • Двигатель Briggs & Stratton с функцией легкого запуска ReadyStart
        • Легкость регулировки скорости движения в соответствии с вашими потребностями и состоянием газона
        • Колеса с двумя подшипниками обеспечивает плавность работы и минимальный люфт даже после многолетней эксплуатации
        • Агрессивный протектор колес для оптимального сцепления с поверхностью, без ненужных полос на газоне
        • Легкий в использовании травосборник
        • Нисходящий поток воздуха направляет шум и пыль вниз от пользователя для создания более комфортной рабочей среды
        • Стальная режущая дека оцинкована гальваническим способом для повышения износостойкости. Порошковое покрытие защищает деку от коррозии и увеличивает ее срок службы
        • Износостойкий бампер из нержавеющей стали защищает переднюю часть газонокосилки
        • Штуцер для поливочного шланга облегчает очистку режущей деки
        • Газонокосилка оснащена ручным устройством безопасности, которое мгновенно останавливает нож и двигатель, если оператор теряет контроль над устройством