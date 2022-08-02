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Газонокосилка Husqvarna LC48 V
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Husqvarna LC48 V
    Арт. X186129106
    5.0
    1
    Газонокосилка Husqvarna LC48 V

      Газонокосилка Husqvarna LC48 V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129106
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Родина бренда
      		Швеция
      Большие задние колеса
      		Нет
      Количество колес
      		четырехколесная
      Режущая система
      		роторная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Husqvarna LC48V – это прочная, эффективная и легкая для управления бензиновая самоходная газонокосилка, которая не просто идеально ровно подстрижет газон, но и позволит пользователю выбрать один из трех способов работы. По желанию пользователь может направлять траву в травосборник, выбрасывать траву назад или использовать функцию «BioClip». При работе в стандартном режиме со сбором травы технология «Advanced Flow» позволяет максимально плотно наполнять травосборник. Это значит, что работа пойдет быстрее, так как пользователю не придется часто останавливаться для очищения травосборника. Для дополнительного комфорта вентиляционные отверстия направлены в противоположную от пользователя сторону и защищают его от пыли и шума. При выборе функции «BioClip» газонокосилка Husqvarna LC48V работает в режиме мульчирования. В этом случае срезаемая трава измельчается и выбрасывается обратно на газон. Измельченные частички травы служат естественным удобрением, так как быстро разлагаются и обеспечивают почву необходимыми питательными веществами.

        Преимущества

        • Двигатель Briggs & Stratton с системой упрощенного пуска «ReadyStart»
        • Стрижка газона в трех режимах
        • Технология AFT для оптимизации воздушного потока
        • Выбор высоты среза с помощью центрального рычага (5 положений)
        • Шкала для указания выбранной высоты среза
        • Легко снимающийся травосборник
        • Складная рукоятка с регулируемой высотой
        • Двойные шариковые подшипники
        • Двойной протектор на шинах для лучшего сцепления
        • Стальной передний бампер из нержавеющей стали
        • Оцинкованная режущая дека с антикоррозийным покрытием