Газонокосилка Husqvarna LC48 V

Преимущества

Двигатель Briggs & Stratton с системой упрощенного пуска «ReadyStart»

Стрижка газона в трех режимах

Технология AFT для оптимизации воздушного потока

Выбор высоты среза с помощью центрального рычага (5 положений)

Шкала для указания выбранной высоты среза

Легко снимающийся травосборник

Складная рукоятка с регулируемой высотой

Двойные шариковые подшипники

Двойной протектор на шинах для лучшего сцепления

Стальной передний бампер из нержавеющей стали

Оцинкованная режущая дека с антикоррозийным покрытием

Газонокосилка Husqvarna LC48V – это прочная, эффективная и легкая для управления бензиновая самоходная газонокосилка, которая не просто идеально ровно подстрижет газон, но и позволит пользователю выбрать один из трех способов работы. По желанию пользователь может направлять траву в травосборник, выбрасывать траву назад или использовать функцию «BioClip». При работе в стандартном режиме со сбором травы технология «Advanced Flow» позволяет максимально плотно наполнять травосборник. Это значит, что работа пойдет быстрее, так как пользователю не придется часто останавливаться для очищения травосборника. Для дополнительного комфорта вентиляционные отверстия направлены в противоположную от пользователя сторону и защищают его от пыли и шума. При выборе функции «BioClip» газонокосилка Husqvarna LC48V работает в режиме мульчирования. В этом случае срезаемая трава измельчается и выбрасывается обратно на газон. Измельченные частички травы служат естественным удобрением, так как быстро разлагаются и обеспечивают почву необходимыми питательными веществами.