Газонокосилка Ixo 55CV BBC

Преимущества

Трехступенчатая механическая коробка передач

Профессиональная карданная передача Shaft Drive

Профессиональная стальная режущая дека с ударопрочным молотковым покрытием

Колеса из каучука со ступицами из стекловолокна и нейлона (передние 18 см, задние 23 см)

Профессиональная система стрижки 3-в-1

Газонокосилка Caiman IXO 55CV – профессиональная самоходная модель 3-в-1 (сбор в травосборник, мульчирование, боковой и задний выброс), с 3-ступенчатой механической коробкой передач. Она способна выдерживать ежедневные интенсивные нагрузки, работать на площадях до 50 соток.