Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газонокосилка Ixo 55CV BBC
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Ixo 55CV BBC
    Арт. 1128725
    5.0
    1
    Газонокосилка Ixo 55CV BBC

      Газонокосилка Ixo 55CV BBC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128725
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Франция
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Ёмкость топливного бака, л
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Caiman IXO 55CV – профессиональная самоходная модель 3-в-1 (сбор в травосборник, мульчирование, боковой и задний выброс), с 3-ступенчатой механической коробкой передач. Она способна выдерживать ежедневные интенсивные нагрузки, работать на площадях до 50 соток.

        Преимущества

        • Трехступенчатая механическая коробка передач
        • Профессиональная карданная передача Shaft Drive
        • Профессиональная стальная режущая дека с ударопрочным молотковым покрытием
        • Колеса из каучука со ступицами из стекловолокна и нейлона (передние 18 см, задние 23 см)
        • Профессиональная система стрижки 3-в-1