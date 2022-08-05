Газонокосилка Ixo 55CV BBC
Арт. 1128725
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Франция
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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Ёмкость топливного бака, л
|1
- Газонокосилка Caiman IXO 55CV – профессиональная самоходная модель 3-в-1 (сбор в травосборник, мульчирование, боковой и задний выброс), с 3-ступенчатой механической коробкой передач. Она способна выдерживать ежедневные интенсивные нагрузки, работать на площадях до 50 соток.
Преимущества
- Трехступенчатая механическая коробка передач
- Профессиональная карданная передача Shaft Drive
- Профессиональная стальная режущая дека с ударопрочным молотковым покрытием
- Колеса из каучука со ступицами из стекловолокна и нейлона (передние 18 см, задние 23 см)
- Профессиональная система стрижки 3-в-1