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Газонокосилка Makita EM 3400U
1.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Газонокосилка Makita EM 3400U
    Арт. X18612889
    1.0
    1
    Газонокосилка Makita EM 3400U
    Газонокосилка Makita EM 3400U
      Газонокосилка Makita EM 3400U
      Газонокосилка Makita EM 3400U

      Газонокосилка Makita EM 3400U

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18612889
      1.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		6.4
      Мощность, л.с.
      		1.56
      Ширина скашивания леской, см
      		23
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензокоса Makita EM3400U отличается большой производительностью и надежностью. Оснащена одноцилиндровым 2-х тактным двигателем. Укомплектована комфортным плечевым ремнем, кожухом, традиционной косильной головкой и ножом для скашивания мелкой поросли. Бак для топлива имеет увеличенный объем, что способствует длительному циклу работы бензокосы. Рукоятка снабжена блоком управления для повышения контроля инструмента

        Преимущества

        • Удобные ручки с резиновыми накладками
        • Два режущих элемента - кошение мягкой и жесткой травы
        • Инструмент подходит для профессионалов
        • Отличное соотношение мощности и веса
        • Велосипедная рукоятка - естественность движений при использовании бензокосы Makita EM3400U
        • Блок управления вынесен на рукоятку
        • Легкая установка косильного ножа
        • Простота в эксплуатации
        • Регулировка рукоятки под рост и осанку пользователя
        • Защитный кожух предотвращает вылет скошенной травы на пользователя
        • Наплечный ремень равномерно распределяет нагрузку на спину
        • Большой объём бензобака - длительная работа инструмента
        • Размер шпинделя: М10х1.25LH