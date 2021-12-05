Газонокосилка Makita EM 3400U
Арт. X18612889
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|6.4
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Мощность, л.с.
|1.56
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Ширина скашивания леской, см
|23
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- Бензокоса Makita EM3400U отличается большой производительностью и надежностью. Оснащена одноцилиндровым 2-х тактным двигателем. Укомплектована комфортным плечевым ремнем, кожухом, традиционной косильной головкой и ножом для скашивания мелкой поросли. Бак для топлива имеет увеличенный объем, что способствует длительному циклу работы бензокосы. Рукоятка снабжена блоком управления для повышения контроля инструмента
Преимущества
- Удобные ручки с резиновыми накладками
- Два режущих элемента - кошение мягкой и жесткой травы
- Инструмент подходит для профессионалов
- Отличное соотношение мощности и веса
- Велосипедная рукоятка - естественность движений при использовании бензокосы Makita EM3400U
- Блок управления вынесен на рукоятку
- Легкая установка косильного ножа
- Простота в эксплуатации
- Регулировка рукоятки под рост и осанку пользователя
- Защитный кожух предотвращает вылет скошенной травы на пользователя
- Наплечный ремень равномерно распределяет нагрузку на спину
- Большой объём бензобака - длительная работа инструмента
- Размер шпинделя: М10х1.25LH