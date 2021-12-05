Газонокосилка Makita EM 3400U

Преимущества

Удобные ручки с резиновыми накладками

Два режущих элемента - кошение мягкой и жесткой травы

Инструмент подходит для профессионалов

Отличное соотношение мощности и веса

Велосипедная рукоятка - естественность движений при использовании бензокосы Makita EM3400U

Блок управления вынесен на рукоятку

Легкая установка косильного ножа

Простота в эксплуатации

Регулировка рукоятки под рост и осанку пользователя

Защитный кожух предотвращает вылет скошенной травы на пользователя

Наплечный ремень равномерно распределяет нагрузку на спину

Большой объём бензобака - длительная работа инструмента

Размер шпинделя: М10х1.25LH

Бензокоса Makita EM3400U отличается большой производительностью и надежностью. Оснащена одноцилиндровым 2-х тактным двигателем. Укомплектована комфортным плечевым ремнем, кожухом, традиционной косильной головкой и ножом для скашивания мелкой поросли. Бак для топлива имеет увеличенный объем, что способствует длительному циклу работы бензокосы. Рукоятка снабжена блоком управления для повышения контроля инструмента