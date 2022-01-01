Газонокосилка Makita PLM 4620
Арт. X186129122
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Большие задние колеса
|Нет
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Трансмиссия
|механическая
- Бензиновая газонокосилка Makita PLM 4620 - несамоходная модель. Корпус из стали способствует увеличению срока службы агрегата. Сбор скошенной травы происходит в травосборник, также имеется функция мульчирования (для сильного измельчения и выброса травы на газон в качестве удобрения). Ширина скоса за один проход составляет 46 см. Быстрый и простой способ изменения высоты скашивания благодаря центральной регулировке. В комплекте имеется травосборник большой емкости (60 л).
Преимущества
- Ширина скашивания за один проход 46 см
- Колеса установлены на шарикоподшипниках, что гарантирует плавность хода
- Прочный стальной корпус
- Предусмотрено 5 уровней установки высоты скоса - от 20 до 75 мм
- Качественный двигатель Briggs & Stratton, тип двигателя 625E