Преимущества

Ширина скашивания за один проход 46 см

Колеса установлены на шарикоподшипниках, что гарантирует плавность хода

Прочный стальной корпус

Предусмотрено 5 уровней установки высоты скоса - от 20 до 75 мм

Качественный двигатель Briggs & Stratton, тип двигателя 625E

Бензиновая газонокосилка Makita PLM 4620 - несамоходная модель. Корпус из стали способствует увеличению срока службы агрегата. Сбор скошенной травы происходит в травосборник, также имеется функция мульчирования (для сильного измельчения и выброса травы на газон в качестве удобрения). Ширина скоса за один проход составляет 46 см. Быстрый и простой способ изменения высоты скашивания благодаря центральной регулировке. В комплекте имеется травосборник большой емкости (60 л).