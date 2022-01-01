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Газонокосилка Makita PLM 4620
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Makita PLM 4620
    Арт. X186129122
    Газонокосилка Makita PLM 4620

      Газонокосилка Makita PLM 4620

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129122

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Большие задние колеса
      		Нет
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка Makita PLM 4620 - несамоходная  модель. Корпус из стали способствует увеличению срока службы агрегата. Сбор скошенной травы происходит в травосборник, также имеется функция мульчирования (для сильного измельчения и выброса травы на газон в качестве удобрения). Ширина скоса за один проход составляет 46 см. Быстрый и простой способ изменения высоты скашивания благодаря центральной регулировке. В комплекте имеется травосборник большой емкости (60 л).

        Преимущества

        • Ширина скашивания за один проход 46 см
        • Колеса установлены на шарикоподшипниках, что гарантирует плавность хода
        • Прочный стальной корпус
        • Предусмотрено 5 уровней установки высоты скоса - от 20 до 75 мм
        • Качественный двигатель Briggs & Stratton, тип двигателя 625E