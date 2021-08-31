Преимущества

Самоходная модель

Ширина скашивания за один проход 46 см

Прочный стальной корпус

Пять уровней регулировки высоты скашивания

Качественный двигатель Briggs & Stratton

Бензиновая газонокосилка Makita PLM4621 ( PLM 4621 ) - самоходная односкоростная модель, оснащенная двигателем Briggs&Stratton мощностью 2.33 кВ. Сбор скошенной травы осуществляется в травосборник, а также есть функция мульчирования (для сильного измельчения и выброса травы на газон в качестве удобрения). Ширина скоса травы за один проход составляет 46 см. Быстрый и простой способ изменения высоты скашивания благодаря центральной регулировке.