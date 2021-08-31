Газонокосилка Makita PLM4621
Арт. X18612991
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Большие задние колеса
|Нет
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Трансмиссия
|механическая
- Бензиновая газонокосилка Makita PLM4621 ( PLM 4621 ) - самоходная односкоростная модель, оснащенная двигателем Briggs&Stratton мощностью 2.33 кВ. Сбор скошенной травы осуществляется в травосборник, а также есть функция мульчирования (для сильного измельчения и выброса травы на газон в качестве удобрения). Ширина скоса травы за один проход составляет 46 см. Быстрый и простой способ изменения высоты скашивания благодаря центральной регулировке.
Преимущества
- Самоходная модель
- Ширина скашивания за один проход 46 см
- Прочный стальной корпус
- Пять уровней регулировки высоты скашивания
- Качественный двигатель Briggs & Stratton