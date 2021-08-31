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Газонокосилка Makita PLM4621
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Makita PLM4621
    Арт. X18612991
    5.0
    1
    Газонокосилка Makita PLM4621

      Газонокосилка Makita PLM4621

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18612991
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Большие задние колеса
      		Нет
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка Makita PLM4621 ( PLM 4621 ) - самоходная односкоростная модель, оснащенная двигателем Briggs&Stratton мощностью 2.33 кВ. Сбор скошенной травы осуществляется в травосборник, а также есть функция мульчирования (для сильного измельчения и выброса травы на газон в качестве удобрения). Ширина скоса травы за один проход составляет 46 см. Быстрый и простой способ изменения высоты скашивания благодаря центральной регулировке.

        Преимущества

        • Самоходная модель
        • Ширина скашивания за один проход 46 см
        • Прочный стальной корпус
        • Пять уровней регулировки высоты скашивания
        • Качественный двигатель Briggs & Stratton