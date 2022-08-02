Бензиновая несамоходная газонокосилка McCulloch M40-125 9671746-01 эффективно скашивает траву, оставляя за собой ровный ухоженный газон. Благодаря двигателю Briggs Stratton 450 серии мощностью 2.2 л.с. обеспечена высокая производительность. Дека косилки выполнена из стали. Ширина скоса за один проход - 40 см. Диапазон регулировки высоты стрижки - от 20 до 75 мм. Вместительный травосборник, рассчитанный на 50 л отходов, не требует частого опустошения.Технические характеристики:Мощность, л.с.2.2Ширина скашивания, см40ТравосборникестьМульчированиенетСамоходнаянетАвтозапускнетБольшие задние колесанетПлощадь, кв.м400Вес, кг23.8Тип двигателябензиновыйМощность, кВт1.6ДвигательBriggs Stratton 450Объем двигателя, куб.см125Емкость топливного бака, л0.8Объем масляного бака, л0.6Высота скашивания max, мм75Высота скашивания min, мм20Количество режимов регулировки5Регулировка высотыкаждое колесоЧастота вращения шпинделя, об/мин2900Объем травосборника, л50Тип травосборникапластикВыброс травызаднийКолесана втулкахМатериал корпусастальТип ручкискладнаяГабариты, мм1340х470х1040Габариты в упаковке, мм800x600x450Вес брутто, кг26.8