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Газонокосилка McCulloch M46-125R 9671744-01
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка McCulloch M46-125R 9671744-01
    Арт. X186129178
    5.0
    2
    Газонокосилка McCulloch M46-125R 9671744-01

      Газонокосилка McCulloch M46-125R 9671744-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X186129178
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		McCulloch
      Мощность, л.с.
      		2.1
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Автозапуск
      		Нет
      Вес, кг
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • McCulloch M46-125R Газонокосилка 9671744-01Технические характеристики:Тип газонокосилка самоходная Ширина скашивания 46 см Травосборник есть, мягкий, объем 50 л Уровень шума 80 дБ Мульчирование нет Высота скашивания 30-80 мм Регулировка высоты скашивания есть, центральная, число уровней - 6 Количество скоростей движения 1.00 Выброс травы в травосборник Тип двигателя бензиновый, четырехтактный Мощность 2.10 л.с. Рабочий объем 125 куб.см Обороты двигателя 3000 Топливный бак на 0.8 л Производитель Briggs and Stratton Ручка складная с регулируемой высотой Материал деки сталь Количество колес четырехколесная Диаметр передних колес 19 см Диаметр задних колес 21 см Комплектация травосборник, диск/нож Вес 30 кг