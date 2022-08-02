Газонокосилка McCulloch M46-125R 9671744-01

McCulloch M46-125R Газонокосилка 9671744-01Технические характеристики:Тип газонокосилка самоходная Ширина скашивания 46 см Травосборник есть, мягкий, объем 50 л Уровень шума 80 дБ Мульчирование нет Высота скашивания 30-80 мм Регулировка высоты скашивания есть, центральная, число уровней - 6 Количество скоростей движения 1.00 Выброс травы в травосборник Тип двигателя бензиновый, четырехтактный Мощность 2.10 л.с. Рабочий объем 125 куб.см Обороты двигателя 3000 Топливный бак на 0.8 л Производитель Briggs and Stratton Ручка складная с регулируемой высотой Материал деки сталь Количество колес четырехколесная Диаметр передних колес 19 см Диаметр задних колес 21 см Комплектация травосборник, диск/нож Вес 30 кг