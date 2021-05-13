Механическая газонокосилка Husqvarna Exclusive 54 9649140-52

Преимущества

Высота стрижки и установка ножей легко регулируются без дополнительного инструмента.

Механическая газонокосилка Husqvarna 54 9649140-52 применяется для подстригания травы на небольших газонах. Колеса машины выполнены из прочного полипропилена. Высота стрижки и установка ножей л егко регулируются без дополнительного инструмента. Стальные ножи повышают эффективность скашивания травы.