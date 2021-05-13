Механическая газонокосилка Husqvarna Exclusive 54 9649140-52
Арт. X18622
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Швеция
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Тип режущего элемента
|нож
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Класс
|бытовой
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- Механическая газонокосилка Husqvarna 54 9649140-52 применяется для подстригания травы на небольших газонах. Колеса машины выполнены из прочного полипропилена. Высота стрижки и установка ножей л егко регулируются без дополнительного инструмента. Стальные ножи повышают эффективность скашивания травы.
Преимущества
- Высота стрижки и установка ножей легко регулируются без дополнительного инструмента.