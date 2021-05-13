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Механическая газонокосилка Husqvarna Exclusive 54 9649140-52
4.5
11
Найти аналог
Механические газонокосилки
    Механическая газонокосилка Husqvarna Exclusive 54 9649140-52
    Арт. X18622
    4.5
    11
    Механическая газонокосилка Husqvarna Exclusive 54 9649140-52
    Механическая газонокосилка Husqvarna Exclusive 54 9649140-52
    Механическая газонокосилка Husqvarna Exclusive 54 9649140-52
    Механическая газонокосилка Husqvarna Exclusive 54 9649140-52
    Механическая газонокосилка Husqvarna Exclusive 54 9649140-52
    Механическая газонокосилка Husqvarna Exclusive 54 9649140-52
    Механическая газонокосилка Husqvarna Exclusive 54 9649140-52
      Механическая газонокосилка Husqvarna Exclusive 54 9649140-52
      Механическая газонокосилка Husqvarna Exclusive 54 9649140-52
      Механическая газонокосилка Husqvarna Exclusive 54 9649140-52
      Механическая газонокосилка Husqvarna Exclusive 54 9649140-52
      Механическая газонокосилка Husqvarna Exclusive 54 9649140-52
      Механическая газонокосилка Husqvarna Exclusive 54 9649140-52
      Механическая газонокосилка Husqvarna Exclusive 54 9649140-52

      Механическая газонокосилка Husqvarna Exclusive 54 9649140-52

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18622
      4.5
      11

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип режущего элемента
      		нож
      Класс
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Механическая газонокосилка Husqvarna 54 9649140-52 применяется для подстригания травы на небольших газонах. Колеса машины выполнены из прочного полипропилена. Высота стрижки и установка ножей л егко регулируются без дополнительного инструмента. Стальные ножи повышают эффективность скашивания травы.

        Преимущества

        • Высота стрижки и установка ножей легко регулируются без дополнительного инструмента.