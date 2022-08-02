Газонокосилка Partner Р51-500 CMD
Арт. X186129164
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Нет
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Количество колес
|четырехколесная
- Газонокосилка Partner P 51-500 CMD качественный и надежный инструмент для работы с большими по площади участками. За один проход данная модель обрабатывает полосу шириной 51 см. Предусмотрена регулировка высоты скашивания в диапазоне от 33 до 90 мм. Вся скошенная трава попадает в специальный травосборник объемом 71 литр. Простота и удобство хранения достигается благодаря складной рукоятке.
Преимущества
- Небольшой вес упрощает управление косилкой
- Вместительный травосборник
- Поролоновый воздушный фильтр
- Самоходная газонокосилка в передним приводом