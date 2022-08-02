Газонокосилка Partner Р51-500 CMD

Преимущества

Небольшой вес упрощает управление косилкой

Вместительный травосборник

Поролоновый воздушный фильтр

Самоходная газонокосилка в передним приводом

Газонокосилка Partner P 51-500 CMD качественный и надежный инструмент для работы с большими по площади участками. За один проход данная модель обрабатывает полосу шириной 51 см. Предусмотрена регулировка высоты скашивания в диапазоне от 33 до 90 мм. Вся скошенная трава попадает в специальный травосборник объемом 71 литр. Простота и удобство хранения достигается благодаря складной рукоятке.