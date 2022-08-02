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Газонокосилка Partner Р51-500 CMD
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Partner Р51-500 CMD
    Арт. X186129164
    5.0
    1
    Газонокосилка Partner Р51-500 CMD

      Газонокосилка Partner Р51-500 CMD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129164
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Partner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Большие задние колеса
      		Нет
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Partner P 51-500 CMD качественный и надежный инструмент для работы с большими по площади участками. За один проход данная модель обрабатывает полосу шириной 51 см. Предусмотрена регулировка высоты скашивания в диапазоне от 33 до 90 мм. Вся скошенная трава попадает в специальный травосборник объемом 71 литр. Простота и удобство хранения достигается благодаря складной рукоятке.

        Преимущества

        • Небольшой вес упрощает управление косилкой
        • Вместительный травосборник
        • Поролоновый воздушный фильтр
        • Самоходная газонокосилка в передним приводом