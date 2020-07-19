Преимущества

Центральная регулировка высоты скашивания - 5 позиций (20-70 мм)

Для контроля за наполнением травосборника предусмотрен флажок-индикатор

Экологичность

Регулировка рукоятки по высоте - комфортная работа

Небольшой вес упрощает управление косилкой

Электрическая газонокосилка PATRIOT PT 1638E - четырехколесный агрегат для обработки лужаек или прилегающих к дому территорий. Снабжена двигателем мощностью 1.6 кВт. В пластиковом корпусе предусмотрена ручка для облегчения переноски косилки. Регулировка высоты скоса осуществляется при помощи центрального рычага - одной рукой. Высота скоса варьируется в диапазоне от 20 до 70 мм. Травосборник объемом 35 литров легко опустошается. Высоту рукоятки можно изменять под рост оператора.