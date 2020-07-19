Электрическая газонокосилка Patriot PT 1638E
Арт. X18612845
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|710x450x380
- Электрическая газонокосилка PATRIOT PT 1638E - четырехколесный агрегат для обработки лужаек или прилегающих к дому территорий. Снабжена двигателем мощностью 1.6 кВт. В пластиковом корпусе предусмотрена ручка для облегчения переноски косилки. Регулировка высоты скоса осуществляется при помощи центрального рычага - одной рукой. Высота скоса варьируется в диапазоне от 20 до 70 мм. Травосборник объемом 35 литров легко опустошается. Высоту рукоятки можно изменять под рост оператора.
Преимущества
- Центральная регулировка высоты скашивания - 5 позиций (20-70 мм)
- Для контроля за наполнением травосборника предусмотрен флажок-индикатор
- Экологичность
- Регулировка рукоятки по высоте - комфортная работа
- Небольшой вес упрощает управление косилкой