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Электрическая газонокосилка Patriot PT 1638E
5.0
2
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Patriot PT 1638E
    Арт. X18612845
    5.0
    2
    Электрическая газонокосилка Patriot PT 1638E
    Электрическая газонокосилка Patriot PT 1638E
    Электрическая газонокосилка Patriot PT 1638E
    Электрическая газонокосилка Patriot PT 1638E
    Электрическая газонокосилка Patriot PT 1638E
    Электрическая газонокосилка Patriot PT 1638E
    Электрическая газонокосилка Patriot PT 1638E
    Электрическая газонокосилка Patriot PT 1638E
      Электрическая газонокосилка Patriot PT 1638E
      Электрическая газонокосилка Patriot PT 1638E
      Электрическая газонокосилка Patriot PT 1638E
      Электрическая газонокосилка Patriot PT 1638E
      Электрическая газонокосилка Patriot PT 1638E
      Электрическая газонокосилка Patriot PT 1638E
      Электрическая газонокосилка Patriot PT 1638E
      Электрическая газонокосилка Patriot PT 1638E

      Электрическая газонокосилка Patriot PT 1638E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18612845
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		710x450x380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая газонокосилка PATRIOT PT 1638E - четырехколесный агрегат для обработки лужаек или прилегающих к дому территорий. Снабжена двигателем мощностью 1.6 кВт. В пластиковом корпусе предусмотрена ручка для облегчения переноски косилки. Регулировка высоты скоса осуществляется при помощи центрального рычага - одной рукой. Высота скоса варьируется в диапазоне от 20 до 70 мм. Травосборник объемом 35 литров легко опустошается. Высоту рукоятки можно изменять под рост оператора.

        Преимущества

        • Центральная регулировка высоты скашивания - 5 позиций (20-70 мм)
        • Для контроля за наполнением травосборника предусмотрен флажок-индикатор
        • Экологичность
        • Регулировка рукоятки по высоте - комфортная работа
        • Небольшой вес упрощает управление косилкой