Преимущества

Прочный стальной корпус - долгий срок службы

Мощный бензиновый двигатель

Эргономичная рукоятка с мягким захватом - максимальный комфорт для оператора

Центральная регулировка высоты скашивания (30-75 мм)

Съемный травосборник

Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 41BS 512109214 отличается надежностью и высокой производительностью благодаря двигателю Briggs&Stratton 450 Series. Предназначена для использования на ровных участках. Выполняет скашивания травы и сбор в накопительный контейнер. Удобная рукоятка складывается для простоты транспортировки косилки и экономии места при хранении. Высота покоса регулируется с помощью центрального рычага в диапазоне 30-75 мм.