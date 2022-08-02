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Газонокосилка Patriot PT 41BS
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Patriot PT 41BS
    Арт. X186129188
    5.0
    1
    Газонокосилка Patriot PT 41BS
    Газонокосилка Patriot PT 41BS
    Газонокосилка Patriot PT 41BS
    Газонокосилка Patriot PT 41BS
    Газонокосилка Patriot PT 41BS
    Газонокосилка Patriot PT 41BS
    Газонокосилка Patriot PT 41BS
    Газонокосилка Patriot PT 41BS
    Газонокосилка Patriot PT 41BS
      Газонокосилка Patriot PT 41BS
      Газонокосилка Patriot PT 41BS
      Газонокосилка Patriot PT 41BS
      Газонокосилка Patriot PT 41BS
      Газонокосилка Patriot PT 41BS
      Газонокосилка Patriot PT 41BS
      Газонокосилка Patriot PT 41BS
      Газонокосилка Patriot PT 41BS
      Газонокосилка Patriot PT 41BS

      Газонокосилка Patriot PT 41BS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X186129188
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Большие задние колеса
      		Нет
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 41BS 512109214 отличается надежностью и высокой производительностью благодаря двигателю Briggs&Stratton 450 Series. Предназначена для использования на ровных участках. Выполняет скашивания травы и сбор в накопительный контейнер. Удобная рукоятка складывается для простоты транспортировки косилки и экономии места при хранении. Высота покоса регулируется с помощью центрального рычага в диапазоне 30-75 мм.

        Преимущества

        • Прочный стальной корпус - долгий срок службы
        • Мощный бензиновый двигатель
        • Эргономичная рукоятка с мягким захватом - максимальный комфорт для оператора
        • Центральная регулировка высоты скашивания (30-75 мм)
        • Съемный травосборник