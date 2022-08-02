Газонокосилка Patriot PT 41BS
Арт. X186129188
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Большие задние колеса
|Нет
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 41BS 512109214 отличается надежностью и высокой производительностью благодаря двигателю Briggs&Stratton 450 Series. Предназначена для использования на ровных участках. Выполняет скашивания травы и сбор в накопительный контейнер. Удобная рукоятка складывается для простоты транспортировки косилки и экономии места при хранении. Высота покоса регулируется с помощью центрального рычага в диапазоне 30-75 мм.
Преимущества
- Прочный стальной корпус - долгий срок службы
- Мощный бензиновый двигатель
- Эргономичная рукоятка с мягким захватом - максимальный комфорт для оператора
- Центральная регулировка высоты скашивания (30-75 мм)
- Съемный травосборник