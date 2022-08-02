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Газонокосилка Patriot PT 52LS
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Patriot PT 52LS
    Арт. Ю00000000764
    5.0
    1
    Газонокосилка Patriot PT 52LS
    Газонокосилка Patriot PT 52LS
    Газонокосилка Patriot PT 52LS
    Газонокосилка Patriot PT 52LS
    Газонокосилка Patriot PT 52LS
    Газонокосилка Patriot PT 52LS
      Газонокосилка Patriot PT 52LS
      Газонокосилка Patriot PT 52LS
      Газонокосилка Patriot PT 52LS
      Газонокосилка Patriot PT 52LS
      Газонокосилка Patriot PT 52LS
      Газонокосилка Patriot PT 52LS

      Газонокосилка Patriot PT 52LS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000000764
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Режущая система
      		роторная
      Рояльные колеса
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 52LS - многофункциональная и самоходная модель для больших и средних участков. Оснащена мощным 4-х тактным двигателем. Имеет режим сбора растительных отходов в контейнере, режим мульчирования и режим бокового выброса. Рукоятка легко складывается для обеспечения компактности при хранении и удобства транспортировки косилки. Высота покоса регулируется с помощью центрального рычага в диапазоне 25-75 мм.

        Преимущества

        • Самоходная модель
        • Прочный стальной корпус - долгий срок службы
        • Мульчирование
        • Режим боковой выброс
        • Штуцер для подключения шланга
        • Большие задние колеса - маневренность
        • Мощный бензиновый двигатель
        • Эргономичная рукоятка с мягким захватом - максимальный комфорт для оператора
        • Центральная регулировка высоты скашивания (25-75 мм)
        • Съемный травосборник