Аккумуляторный робот-газонокосилка Caiman Tech X2 Deluxe

Преимущества

Литий-ионный аккумулятор 2,5Ач - 25,9V. Мощная батарея имеет срок службы в 2-3 раза больше, чем стандартные Ni-Cd и Ni-Mh, при этом она меньше и легче. Обладает низким саморазрядом, быстро заряжается, не имеет памяти на заряд – такой аккумулятор не нужно разряжать полностью, чтобы избежать потери емкости

Высокоэффективные бесщеточные моторы. Бесщеточные двигатели, приводящие в движение колеса и нож, обладают длительным сроком службы и меньше нуждаются в обслуживании в отличие от щеточных. Кроме того, у них ниже уровень шума и расход электроэнергии

Материнская плата последнего поколения. Работает быстро, способна моментально обрабатывать большой объем данных, с минимальными затратами энергии

Резиновые колеса большой ширины с эффективным протектором. Колеса обеспечивают отличное сцепление с поверхностью, при этом не повреждают дерн и не образуют колею, благодаря минимальному давлению на газон

Bluetooth. Используя свой смартфон или планшет на IOS или Android, при помощи приложения Ambrogio Remote можно обновлять программное обеспечение, а также программировать робота и управлять им

Экономичный режим работы. Машина распознает уже подстриженные участки, что сокращает рабочее время робота и дает возможность переходить на следующую зону газона. Работа без лишней необходимости продлевает срок службы робота-газонокосилки

Уход за 4 различными рабочими зонами. Зоны участка должны быть соединены между собой узкими проходами. Машина переходит из одной зоны в другую и программирует свою работу самостоятельно, исходя из заданных условий

Сенсорная панель управления с LED. Интуитивно понятный интерфейс позволяет очень просто управлять роботом

Уникальный нож с 4 лезвиями. Режущий 4-лопастной нож изготовлен из нержавеющей стали со специальной лазерной заточкой для выполнения ровного и быстрого среза на любом типе газона в течение длительного времени. Не требует заточки и балансировки. Рекомендуемая периодичность замены ножа - примерно 1 раз в год

Большая кнопка STOP на корпусе машины. Вы в любой момент можете экстренно остановить робота и прекратить вращение ножа

Автоматический способ подзарядки. Если роботу-газонокосилке требуется больше энергии для завершения кошения газона, чем осталось в ее распоряжении, она сама находит дорогу к зарядной станции (входит в комплект), выбирая кратчайший путь по кабелю периметра (кабель нужной длины приобретается отдельно). После восполнения заряда машина продолжает свою работу

Датчик дождя (отключаемый, с функцией задержки). Модель оснащена сенсором, который в случае дождя дает газонокосилке команду прекратить кошение и вернуться на зарядную станцию на какое-то время. Датчик можно отключить и дать возможность машине работать в дождь (это делать не рекомендуется в связи с возможностью последующего образования проплешин на газоне). Функция задержки позволяет отложить начало кошения на 2 часа, чтобы газон успел просохнуть для максимально бережного кошения

Полноценный бампер с датчиком удара. Когда робот сталкивается с деревом, кустом или бордюром, чувствительные сенсоры улавливают и передают этот импульс материнской плате. Подается команда на выполнение заднего хода, поворота и продолжение работы по другой траектории

Датчик подъема. Сенсор безопасности отключает нож, если робот перевернулся или его приподняли над землей

Надежность и долговечность. Робот-газонокосилка Caiman-Ambrogio – это долгосрочная инвестиция. Каждый компонент машины создан с таким расчетом, чтобы она проработала как можно дольше

PIN-код. Чтобы исключить несанкционированный пуск или программирование машины, имеется защита четырехзначным PIN-кодом

Газонокосилка-робот Caiman Tech X2 DELUXE - инновационная модель, обладает футуристическим дизайном и компактными размерами. Модель, предназначенная для газонов небольшой площади (до 700 кв.м.). Она способна ухаживать участком, имеющим до 4 рабочих зон. Робот имеет техно-футуристический дизайн, небольшие размеры и характеризуется очень тихой работой!