Газонокосилка робот Caiman Tech X6 Elite Ultra

Преимущества

Умная батарея 25,9V-10,35 Ач в стандартной комплектации. Литий-ионный аккумулятор способен обмениваться информацией с материнской платой при помощи технологии Bluetooth. Это позволяет оптимизировать зарядку и расход энергии, контролировать состояние батареи. Способ зарядки – контактный

Высокоэффективные бесщеточные электродвигатели. Бесщеточные моторы, приводящие в движение колеса и нож, обладают длительным сроком службы и меньше нуждаются в обслуживании по сравнению со щеточными. Кроме того, они имеют ниже уровень шума и расход электроэнергии

Сочлененная рама. Передняя и задняя оси могут менять свое положение в горизонтальной плоскости, благодаря этому машина способна четко следовать контурам поверхности, оставляя аккуратно подстриженный газон даже в случае наличия неровностей

Система ZCS Connect. Позволяет подключаться к роботу и влиять на его работу в любое время и из любой точки, с вашего планшета или смартфона, имеющего доступ в Интернет, с помощью установленного приложения Ambrogio Remote. С его помощью можно настроить график работы, определить местоположение (геолокация), изолировать различные участки сада, определить рабочие зоны, уточнить статус, дать команду вернуться на зарядную станцию или работать, быть в курсе, если газонокосилка оказалась за пределами сада, и т.д.

Самоочистка. Новый дизайн предполагает большую автономию: перфорированный корпус и нож обеспечивают быстрое и безопасное удаление частиц травы из-под корпуса

Тройные резиновые колеса большого диаметра. Обеспечивают отличное сцепление с поверхностью, не повреждая дерн, и позволяют избежать образования колеи за счет минимального давления на газон

Процессоры нового поколения NEXT. Работают быстро, способны моментально обрабатывать большой объем данных, с минимальными затратами энергии

Bluetooth и GPRS. Беспроводной способ связи позволяет обновлять программное обеспечение и управлять роботом. Делать это можно как в непосредственной близости от робота, так и из любой точки мира, где есть доступ к сети интернет

Сенсорный экран управления с защитной шторкой. Интуитивно понятный интерфейс и сенсорный экран позволяют быстро и удобно выполнять все настройки робота

Полноценный 4-лопастной нож из нержавеющей стали с лазерной заточкой. Позволяет эффективно и аккуратно срезать траву, не требует заточки и балансировки

Электронный механизм регулировки высоты стрижки. Процесс изменения высоты кошения выполняется легко и просто прямо с сенсорного экрана – просто укажите желаемую высоту стрижки в соответствующем разделе меню

SDM (Satellite Dynamic Memory). Новая спутниковая навигационная система, основанная на передовых алгоритмах, позволяет роботу распознавать только что скошенные зоны и создавать виртуальные карты - это экономит время и повышает эффективность

Большая кнопка STOP на корпусе машины. В любой момент вы можете экстренно остановить робота и прекратить вращение ножа

Мягкий амортизирующий бампер. Обеспечивает мягкий контакт с любыми препятствиями, не нанося повреждений им или самой машине

Самовыравнивание. Независимое перемещение колесных осей относительно друг друга позволяет выполнять аккуратную стрижку даже на неровной поверхности

Алгоритм спиральной стрижки. Если машина работает в зоне с высокой и/или густой травой, она активирует алгоритм спиральной стрижки для максимально быстрого результата

Экономичный режим работы. Робот распознает уже подстриженные участки газона и переходит на другую зону, что сокращает его рабочее время. Машина не работает без необходимости, это продлевает срок службы

Уход за 8 различными рабочими зонами. Зоны участка должны быть соединены между собой узкими проходами. Машина переходит из одной зоны в другую и программирует свою работу самостоятельно, исходя из заданных условий

Geofence. Геолокация предупредит владельца, если робот покинет пределы сада

PIN-код. Чтобы исключить несанкционированный пуск или программирование машины, имеется защита четырехзначным PIN-кодом, а также оповещение владельца в случае, если машина покинула пределы участка

Датчик дождя (отключаемый). Модель оснащена сенсором, который в случае дождя дает газонокосилке команду прекратить кошение и вернуться на зарядную станцию на какое-то время. Датчик можно отключить и дать возможность машине работать в дождь (это делать не рекомендуется в связи с возможностью последующего образования проплешин на газоне)

Модуляция ножа. На высокой траве нож ускоряется, а на низкой – замедляется. Таким образом, увеличивается срок службы аккумулятора и мотора

Великолепный результат без лишних трат. При ежедневном использовании робот срезает всего лишь несколько сантиметров травы, превращает ее в мульчу, которая выполняет функцию естественного удобрения. Оно способствует сопротивляемости травы болезням, засухе или вредителям, позволяет получить более зеленый и пышный газон. При этом уход очень экономичен, так как не потребуются лишние затраты на удобрения, масло и бензин, дорогостоящее техобслуживание, а потребляемая на зарядку аккумулятора энергия в разы ниже, чем у обычных электрических газонокосилок

Датчик подъема. Сенсор безопасности отключает нож, если робот перевернулся или его приподняли над землей

Датчик удара, интегрированный в мягкий бампер. Когда робот сталкивается с деревом, кустом или бордюром, чувствительные сенсоры улавливают и передают этот импульс материнской плате. Подается команда на выполнение заднего хода, поворота и продолжение работы по другой траектории

Удобная транспортировочная рукоятка. Рукоятка делает переноску робота легкой и удобной, а ее складывающаяся конструкция не мешает в работе (не цепляется за растения), не портит внешний вид машины

Надежность и долговечность. Робот-газонокосилка Caiman – это долгосрочная инвестиция. Каждый компонент машины создан с таким расчетом, чтобы она проработала как можно дольше

Газонокосилка робот Caiman Tech X6 Elite Ultra - модель с мощным аккумулятором, имеющая ширину захвата 36 см, способна ухаживать за газонами площадью до 6000 кв.м. и работать без подзарядки до 4 часов. Машина оснащена самыми современными технологиями: ZCS Connect, GPS, Bluetooth, GSM. Она способна работать в команде с другими роботами на больших территориях. Модульная конструкция На базе одной модели можно создать такую, которая наилучшим образом будет соответствовать размеру вашего сада.