Газонокосилка робот Caiman Tech X6 Elite Ultra
Арт. 1128801
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Франция
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Частота вращения шпинделя, об/мин
|2500
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Емкость аккумулятора, Ач
|10.35
- Газонокосилка робот Caiman Tech X6 Elite Ultra - модель с мощным аккумулятором, имеющая ширину захвата 36 см, способна ухаживать за газонами площадью до 6000 кв.м. и работать без подзарядки до 4 часов. Машина оснащена самыми современными технологиями: ZCS Connect, GPS, Bluetooth, GSM. Она способна работать в команде с другими роботами на больших территориях. Модульная конструкция На базе одной модели можно создать такую, которая наилучшим образом будет соответствовать размеру вашего сада.
Преимущества
- Умная батарея 25,9V-10,35 Ач в стандартной комплектации. Литий-ионный аккумулятор способен обмениваться информацией с материнской платой при помощи технологии Bluetooth. Это позволяет оптимизировать зарядку и расход энергии, контролировать состояние батареи. Способ зарядки – контактный
- Высокоэффективные бесщеточные электродвигатели. Бесщеточные моторы, приводящие в движение колеса и нож, обладают длительным сроком службы и меньше нуждаются в обслуживании по сравнению со щеточными. Кроме того, они имеют ниже уровень шума и расход электроэнергии
- Сочлененная рама. Передняя и задняя оси могут менять свое положение в горизонтальной плоскости, благодаря этому машина способна четко следовать контурам поверхности, оставляя аккуратно подстриженный газон даже в случае наличия неровностей
- Система ZCS Connect. Позволяет подключаться к роботу и влиять на его работу в любое время и из любой точки, с вашего планшета или смартфона, имеющего доступ в Интернет, с помощью установленного приложения Ambrogio Remote. С его помощью можно настроить график работы, определить местоположение (геолокация), изолировать различные участки сада, определить рабочие зоны, уточнить статус, дать команду вернуться на зарядную станцию или работать, быть в курсе, если газонокосилка оказалась за пределами сада, и т.д.
- Самоочистка. Новый дизайн предполагает большую автономию: перфорированный корпус и нож обеспечивают быстрое и безопасное удаление частиц травы из-под корпуса
- Тройные резиновые колеса большого диаметра. Обеспечивают отличное сцепление с поверхностью, не повреждая дерн, и позволяют избежать образования колеи за счет минимального давления на газон
- Процессоры нового поколения NEXT. Работают быстро, способны моментально обрабатывать большой объем данных, с минимальными затратами энергии
- Bluetooth и GPRS. Беспроводной способ связи позволяет обновлять программное обеспечение и управлять роботом. Делать это можно как в непосредственной близости от робота, так и из любой точки мира, где есть доступ к сети интернет
- Сенсорный экран управления с защитной шторкой. Интуитивно понятный интерфейс и сенсорный экран позволяют быстро и удобно выполнять все настройки робота
- Полноценный 4-лопастной нож из нержавеющей стали с лазерной заточкой. Позволяет эффективно и аккуратно срезать траву, не требует заточки и балансировки
- Электронный механизм регулировки высоты стрижки. Процесс изменения высоты кошения выполняется легко и просто прямо с сенсорного экрана – просто укажите желаемую высоту стрижки в соответствующем разделе меню
- SDM (Satellite Dynamic Memory). Новая спутниковая навигационная система, основанная на передовых алгоритмах, позволяет роботу распознавать только что скошенные зоны и создавать виртуальные карты - это экономит время и повышает эффективность
- Большая кнопка STOP на корпусе машины. В любой момент вы можете экстренно остановить робота и прекратить вращение ножа
- Мягкий амортизирующий бампер. Обеспечивает мягкий контакт с любыми препятствиями, не нанося повреждений им или самой машине
- Самовыравнивание. Независимое перемещение колесных осей относительно друг друга позволяет выполнять аккуратную стрижку даже на неровной поверхности
- Алгоритм спиральной стрижки. Если машина работает в зоне с высокой и/или густой травой, она активирует алгоритм спиральной стрижки для максимально быстрого результата
- Экономичный режим работы. Робот распознает уже подстриженные участки газона и переходит на другую зону, что сокращает его рабочее время. Машина не работает без необходимости, это продлевает срок службы
- Уход за 8 различными рабочими зонами. Зоны участка должны быть соединены между собой узкими проходами. Машина переходит из одной зоны в другую и программирует свою работу самостоятельно, исходя из заданных условий
- Geofence. Геолокация предупредит владельца, если робот покинет пределы сада
- PIN-код. Чтобы исключить несанкционированный пуск или программирование машины, имеется защита четырехзначным PIN-кодом, а также оповещение владельца в случае, если машина покинула пределы участка
- Датчик дождя (отключаемый). Модель оснащена сенсором, который в случае дождя дает газонокосилке команду прекратить кошение и вернуться на зарядную станцию на какое-то время. Датчик можно отключить и дать возможность машине работать в дождь (это делать не рекомендуется в связи с возможностью последующего образования проплешин на газоне)
- Модуляция ножа. На высокой траве нож ускоряется, а на низкой – замедляется. Таким образом, увеличивается срок службы аккумулятора и мотора
- Великолепный результат без лишних трат. При ежедневном использовании робот срезает всего лишь несколько сантиметров травы, превращает ее в мульчу, которая выполняет функцию естественного удобрения. Оно способствует сопротивляемости травы болезням, засухе или вредителям, позволяет получить более зеленый и пышный газон. При этом уход очень экономичен, так как не потребуются лишние затраты на удобрения, масло и бензин, дорогостоящее техобслуживание, а потребляемая на зарядку аккумулятора энергия в разы ниже, чем у обычных электрических газонокосилок
- Датчик подъема. Сенсор безопасности отключает нож, если робот перевернулся или его приподняли над землей
- Датчик удара, интегрированный в мягкий бампер. Когда робот сталкивается с деревом, кустом или бордюром, чувствительные сенсоры улавливают и передают этот импульс материнской плате. Подается команда на выполнение заднего хода, поворота и продолжение работы по другой траектории
- Удобная транспортировочная рукоятка. Рукоятка делает переноску робота легкой и удобной, а ее складывающаяся конструкция не мешает в работе (не цепляется за растения), не портит внешний вид машины
- Надежность и долговечность. Робот-газонокосилка Caiman – это долгосрочная инвестиция. Каждый компонент машины создан с таким расчетом, чтобы она проработала как можно дольше