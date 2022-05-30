Преимущества

Ровное и тщательное кошение

Складная рукоятка для удобства хранения

Возможность установки травосборника объемом 30 литров

Изменения высоты кошения опорным роликом от 25 до 40 мм

Механическая газонокосилка CHAMPION MM4026 - это незаменимый агрегат для дачного и приусадебного участка. Она предназначена для кошения травы и газонов на небольших лужайках с ровной поверхностью. Во время работы обеспечивается крепкое сцепление с почвой благодаря широким колесам с крупным протектором. Для удобства при хранении и транспортировке металлическая рукоятка газонокосилки легко разбирается.