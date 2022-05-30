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Механическая газонокосилка Champion MM4026
5.0
3
6 150 ₽
Механические газонокосилки
  • Персональная скидка
Механическая газонокосилка Champion MM4026
Арт. X1861202702
5.0
3
Механическая газонокосилка Champion MM4026
Механическая газонокосилка Champion MM4026
Механическая газонокосилка Champion MM4026
  • Персональная скидка
Механическая газонокосилка Champion MM4026
Механическая газонокосилка Champion MM4026
Механическая газонокосилка Champion MM4026

Механическая газонокосилка Champion MM4026

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6 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X1861202702
5.0
3

Характеристики

Производитель
Champion
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Тип режущего элемента
нож
Класс
бытовой
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Механическая газонокосилка CHAMPION MM4026 - это незаменимый агрегат для дачного и приусадебного участка. Она предназначена для кошения травы и газонов на небольших лужайках с ровной поверхностью. Во время работы обеспечивается крепкое сцепление с почвой благодаря широким колесам с крупным протектором. Для удобства при хранении и транспортировке металлическая рукоятка газонокосилки легко разбирается.

    Преимущества

    • Ровное и тщательное кошение
    • Складная рукоятка для удобства хранения
    • Возможность установки травосборника объемом 30 литров
    • Изменения высоты кошения опорным роликом от 25 до 40 мм