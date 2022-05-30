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Механическая газонокосилка Champion MM4026
Арт. X1861202702
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип режущего элемента
|нож
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Класс
|бытовой
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- Механическая газонокосилка CHAMPION MM4026 - это незаменимый агрегат для дачного и приусадебного участка. Она предназначена для кошения травы и газонов на небольших лужайках с ровной поверхностью. Во время работы обеспечивается крепкое сцепление с почвой благодаря широким колесам с крупным протектором. Для удобства при хранении и транспортировке металлическая рукоятка газонокосилки легко разбирается.
Преимущества
- Ровное и тщательное кошение
- Складная рукоятка для удобства хранения
- Возможность установки травосборника объемом 30 литров
- Изменения высоты кошения опорным роликом от 25 до 40 мм