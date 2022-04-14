Механическая газонокосилка Husqvarna 54 9649140-52
Арт. X18612024
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Чехия
|
Родина бренда
|Швеция
|
Привод на нож
|прямой
|
Кол-во режимов регулировки высоты
|4
- Механическая газонокосилка Husqvarna 54 9649140-52 применяется для подстригания травы на небольших газонах. Колеса машины выполнены из прочного полипропилена. Высота стрижки и установка ножей л егко регулируются без дополнительного инструмента. Стальные ножи повышают эффективность скашивания травы.
ПреимуществаВысота стрижки и установка ножей легко регулируются без дополнительного инструмента