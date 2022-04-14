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Механическая газонокосилка Husqvarna 54 9649140-52
5.0
2
Найти аналог
Механические газонокосилки
    Механическая газонокосилка Husqvarna 54 9649140-52
    Арт. X18612024
    5.0
    2
    Механическая газонокосилка Husqvarna 54 9649140-52
    Механическая газонокосилка Husqvarna 54 9649140-52
    Механическая газонокосилка Husqvarna 54 9649140-52
    Механическая газонокосилка Husqvarna 54 9649140-52
    Механическая газонокосилка Husqvarna 54 9649140-52
    Механическая газонокосилка Husqvarna 54 9649140-52
    Механическая газонокосилка Husqvarna 54 9649140-52
      Механическая газонокосилка Husqvarna 54 9649140-52
      Механическая газонокосилка Husqvarna 54 9649140-52
      Механическая газонокосилка Husqvarna 54 9649140-52
      Механическая газонокосилка Husqvarna 54 9649140-52
      Механическая газонокосилка Husqvarna 54 9649140-52
      Механическая газонокосилка Husqvarna 54 9649140-52
      Механическая газонокосилка Husqvarna 54 9649140-52

      Механическая газонокосилка Husqvarna 54 9649140-52

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18612024
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Швеция
      Привод на нож
      		прямой
      Кол-во режимов регулировки высоты
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Механическая газонокосилка Husqvarna 54 9649140-52 применяется для подстригания травы на небольших газонах. Колеса машины выполнены из прочного полипропилена. Высота стрижки и установка ножей л егко регулируются без дополнительного инструмента. Стальные ножи повышают эффективность скашивания травы.

        Преимущества

        Высота стрижки и установка ножей легко регулируются без дополнительного инструмента