Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газонокосилка Sturm PL 4146 S
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Sturm PL 4146 S
    Арт. X186129103
    5.0
    1
    Газонокосилка Sturm PL 4146 S
    Газонокосилка Sturm PL 4146 S
    Газонокосилка Sturm PL 4146 S
    Газонокосилка Sturm PL 4146 S
    Газонокосилка Sturm PL 4146 S
    Газонокосилка Sturm PL 4146 S
    Газонокосилка Sturm PL 4146 S
    Газонокосилка Sturm PL 4146 S
    Газонокосилка Sturm PL 4146 S
    Газонокосилка Sturm PL 4146 S
      Газонокосилка Sturm PL 4146 S
      Газонокосилка Sturm PL 4146 S
      Газонокосилка Sturm PL 4146 S
      Газонокосилка Sturm PL 4146 S
      Газонокосилка Sturm PL 4146 S
      Газонокосилка Sturm PL 4146 S
      Газонокосилка Sturm PL 4146 S
      Газонокосилка Sturm PL 4146 S
      Газонокосилка Sturm PL 4146 S
      Газонокосилка Sturm PL 4146 S

      Газонокосилка Sturm PL 4146 S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X186129103
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая самоходная газонокосилка Sturm PL4146S используется для ухода за придомовой территорией, садовым участком. Легко справится с кошением участка площадью до 600 м². Косилка сочетает в себе три функции - это кошение и сбор травы в мусоросборник, мульчирование, боковой выброс. Вместимость травосборника - 70 л, а значит не нужно часто прерываться для его опустошения. Благодаря стальной деке внутренние элементы надежно защищены от механических повреждений. Предусмотрена семиуровневая регулировка высоты стрижки, которая варьируется от 25 до 80 мм.

        Преимущества

        • Прочная стальная дека
        • Самоходная модель
        • На рукоятке есть мягкая накладка - для более комфортного ведения агрегата
        • Специальная форма травосборника способствует его более легкому опустошению
        • 3-в-1: мульчирование, боковой выброс, сбор в травосборник
        • Ширина обработки за один проход - 46 см
        • Привод на задние колеса