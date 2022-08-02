Газонокосилка Sturm PL 4146 S

Преимущества

Прочная стальная дека

Самоходная модель

На рукоятке есть мягкая накладка - для более комфортного ведения агрегата

Специальная форма травосборника способствует его более легкому опустошению

3-в-1: мульчирование, боковой выброс, сбор в травосборник

Ширина обработки за один проход - 46 см

Привод на задние колеса

Бензиновая самоходная газонокосилка Sturm PL4146S используется для ухода за придомовой территорией, садовым участком. Легко справится с кошением участка площадью до 600 м². Косилка сочетает в себе три функции - это кошение и сбор травы в мусоросборник, мульчирование, боковой выброс. Вместимость травосборника - 70 л, а значит не нужно часто прерываться для его опустошения. Благодаря стальной деке внутренние элементы надежно защищены от механических повреждений. Предусмотрена семиуровневая регулировка высоты стрижки, которая варьируется от 25 до 80 мм.