Газонокосилка Sturm PL 4146 S
Арт. X186129103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Большие задние колеса
|Да
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Трансмиссия
|механическая
- Бензиновая самоходная газонокосилка Sturm PL4146S используется для ухода за придомовой территорией, садовым участком. Легко справится с кошением участка площадью до 600 м². Косилка сочетает в себе три функции - это кошение и сбор травы в мусоросборник, мульчирование, боковой выброс. Вместимость травосборника - 70 л, а значит не нужно часто прерываться для его опустошения. Благодаря стальной деке внутренние элементы надежно защищены от механических повреждений. Предусмотрена семиуровневая регулировка высоты стрижки, которая варьируется от 25 до 80 мм.
Преимущества
- Прочная стальная дека
- Самоходная модель
- На рукоятке есть мягкая накладка - для более комфортного ведения агрегата
- Специальная форма травосборника способствует его более легкому опустошению
- 3-в-1: мульчирование, боковой выброс, сбор в травосборник
- Ширина обработки за один проход - 46 см
- Привод на задние колеса