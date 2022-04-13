Бензиновая газонокосилка Viking MB 248.3 T 63500113418
Арт. X186129161
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Россия
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка Viking МВ 248.3 T 63500113418 с задним приводом колес самостоятельно передвигается и облегчает уход за участком. Ширина обработки составляет 46 см. Высота стрижки регулируется одним рычагом в диапазоне 25-75 мм (7 положений). Нож с закрылками создает поток воздуха в корпусе, что обеспечивает превосходное качество стрижки.
Преимущества
- Самоходная модель
- Складывающаяся рукоятка - легкость транспортировки
- Большой объем травосборника
- Жесткая конструкция рамы
- Травосборник с интегрированным индикатором заполнения
- Размер колес: 200 мм
- Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton обладает высокой мощностью и большим ресурсом работы