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Бензиновая газонокосилка Viking MB 248.3 T 63500113418
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Viking MB 248.3 T 63500113418
    Арт. X186129161
    5.0
    2
    Бензиновая газонокосилка Viking MB 248.3 T 63500113418
    Бензиновая газонокосилка Viking MB 248.3 T 63500113418
      Бензиновая газонокосилка Viking MB 248.3 T 63500113418
      Бензиновая газонокосилка Viking MB 248.3 T 63500113418

      Бензиновая газонокосилка Viking MB 248.3 T 63500113418

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129161
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Viking
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Россия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая газонокосилка Viking МВ 248.3 T 63500113418 с задним приводом колес самостоятельно передвигается и облегчает уход за участком. Ширина обработки составляет 46 см. Высота стрижки регулируется одним рычагом в диапазоне 25-75 мм (7 положений). Нож с закрылками создает поток воздуха в корпусе, что обеспечивает превосходное качество стрижки.

        Преимущества

        • Самоходная модель
        • Складывающаяся рукоятка - легкость транспортировки
        • Большой объем травосборника
        • Жесткая конструкция рамы
        • Травосборник с интегрированным индикатором заполнения
        • Размер колес: 200 мм
        • Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton обладает высокой мощностью и большим ресурсом работы