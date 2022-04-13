Бензиновая газонокосилка Viking MB 248.3 T 63500113418

Преимущества

Самоходная модель

Складывающаяся рукоятка - легкость транспортировки

Большой объем травосборника

Жесткая конструкция рамы

Травосборник с интегрированным индикатором заполнения

Размер колес: 200 мм

Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton обладает высокой мощностью и большим ресурсом работы

Бензиновая газонокосилка Viking МВ 248.3 T 63500113418 с задним приводом колес самостоятельно передвигается и облегчает уход за участком. Ширина обработки составляет 46 см. Высота стрижки регулируется одним рычагом в диапазоне 25-75 мм (7 положений). Нож с закрылками создает поток воздуха в корпусе, что обеспечивает превосходное качество стрижки.