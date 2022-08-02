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Газонокосилка Viking MB-248.3T
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Viking MB-248.3T
    Арт. X18612965
    5.0
    1
    Газонокосилка Viking MB-248.3T

      Газонокосилка Viking MB-248.3T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18612965
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Viking
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Viking MB-248.3T подходит для обработки газонов площадью до 1200 кв.м. С семиступенчатой регулировкой высоты скашивания, тканевым травосборником и прочным корпусом из листовой стали эта модель считается удобным, компактным и высокопроизводительным инструментом.

        Преимущества

        • Центральная регулировка высоты
        • Складывающаяся рукоятка
        • Интегрированный индикатор заполнения
        • Колеса с двойными подшипниками исключительно надёжны и долговечны
        • Хорошая тяга
        • Курсовая устойчивость


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