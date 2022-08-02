Преимущества

Центральная регулировка высоты



Складывающаяся рукоятка

Интегрированный индикатор заполнения

Колеса с двойными подшипниками исключительно надёжны и долговечны

Хорошая тяга

Курсовая устойчивость

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Газонокосилка Viking MB-248.3T подходит для обработки газонов площадью до 1200 кв.м. С семиступенчатой регулировкой высоты скашивания, тканевым травосборником и прочным корпусом из листовой стали эта модель считается удобным, компактным и высокопроизводительным инструментом.В фирменном магазине «Бигам» бензиновые газонокосилки VIKING по доступным ценам. Интернет-каталог на сайтепредлагает заказать товар, оплатить его и доставить любым доступным способом. Также вы можете сдать ваше оборудование на диагностику или в ремонт в наш авторизованный сервисный центр.