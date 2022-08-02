Газонокосилка Viking MB-248.3T
Арт. X18612965
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Газонокосилка Viking MB-248.3T подходит для обработки газонов площадью до 1200 кв.м. С семиступенчатой регулировкой высоты скашивания, тканевым травосборником и прочным корпусом из листовой стали эта модель считается удобным, компактным и высокопроизводительным инструментом.
Преимущества
- Центральная регулировка высоты
- Складывающаяся рукоятка
- Интегрированный индикатор заполнения
- Колеса с двойными подшипниками исключительно надёжны и долговечны
- Хорошая тяга
- Курсовая устойчивость
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- Центральная регулировка высоты