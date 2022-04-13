Преимущества

Центральная регулировка высоты

Нож с закрылками

Колеса с двойными подшипниками

Мощный двигатель Loncin VIKING EVC

Маневренность

Бензиновая газонокосилка Viking MB 248.4 63500113409 предназначена для участков средних размеров. Прочность. Стальной корпус газонокосилки отличается повышенной прочностью. Возможность регулировки скоса. Высота скашивания регулируется с помощью одного рычага в диапазоне 25-75 мм. Компактность. Рукоятка может складываться для удобства хранения и транспортировки косилки.