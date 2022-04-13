Бензиновая газонокосилка Viking MB 248.4 63500113409
Арт. X186129230
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Россия
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Большие задние колеса
|Нет
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка Viking MB 248.4 63500113409 предназначена для участков средних размеров. Прочность. Стальной корпус газонокосилки отличается повышенной прочностью. Возможность регулировки скоса. Высота скашивания регулируется с помощью одного рычага в диапазоне 25-75 мм. Компактность. Рукоятка может складываться для удобства хранения и транспортировки косилки.
Преимущества
- Центральная регулировка высоты
- Нож с закрылками
- Колеса с двойными подшипниками
- Мощный двигатель Loncin VIKING EVC
- Маневренность