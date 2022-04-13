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Бензиновая газонокосилка Viking MB 248.4 63500113409
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Viking MB 248.4 63500113409
    Арт. X186129230
    5.0
    2
    Бензиновая газонокосилка Viking MB 248.4 63500113409
    Бензиновая газонокосилка Viking MB 248.4 63500113409
      Бензиновая газонокосилка Viking MB 248.4 63500113409
      Бензиновая газонокосилка Viking MB 248.4 63500113409

      Бензиновая газонокосилка Viking MB 248.4 63500113409

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129230
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Viking
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Россия
      Большие задние колеса
      		Нет
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая газонокосилка Viking MB 248.4 63500113409 предназначена для участков средних размеров. Прочность. Стальной корпус газонокосилки отличается повышенной прочностью. Возможность регулировки скоса. Высота скашивания регулируется с помощью одного рычага в диапазоне 25-75 мм. Компактность. Рукоятка может складываться для удобства хранения и транспортировки косилки.

        Преимущества

        • Центральная регулировка высоты
        • Нож с закрылками
        • Колеса с двойными подшипниками
        • Мощный двигатель Loncin VIKING EVC
        • Маневренность