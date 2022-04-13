Бензиновая газонокосилка Viking MB-253.1 T 63710113414

Преимущества

Большая ширина реза

Самоходная модель

Складная рукоятка - легкость транспортировки

Вместительный травосборник

Жесткая конструкция рамы

Травосборник с интегрированным индикатором заполнения

Надежный бензиновый двигатель Kohler XT-6.75 OHV SC

Бензиновая газонокосилка Viking МВ 253.0 T 63710113413 - агрегат с самоходным принципом перемещения. Пригодна для больших участков. Косилка за один проход скашивает полосу шириной 51 см. Высоту стрижки можно регулировать с помощью рычага - предусмотрено семь положений в пределах от 25 до 75 мм. Вся скошенная трава попадает в специальный травосборник объемом 55 литров. Корпус изготовлен из прочной листовой стали, что повышает срок службы агрегата.