Бензиновая газонокосилка Viking MB-253.1 T 63710113414
Арт. X186129222
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Большие задние колеса
|Нет
|
Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка Viking МВ 253.0 T 63710113413 - агрегат с самоходным принципом перемещения. Пригодна для больших участков. Косилка за один проход скашивает полосу шириной 51 см. Высоту стрижки можно регулировать с помощью рычага - предусмотрено семь положений в пределах от 25 до 75 мм. Вся скошенная трава попадает в специальный травосборник объемом 55 литров. Корпус изготовлен из прочной листовой стали, что повышает срок службы агрегата.
Преимущества
- Большая ширина реза
- Самоходная модель
- Складная рукоятка - легкость транспортировки
- Вместительный травосборник
- Жесткая конструкция рамы
- Травосборник с интегрированным индикатором заполнения
- Надежный бензиновый двигатель Kohler XT-6.75 OHV SC