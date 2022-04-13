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Бензиновая газонокосилка Viking MB-253.1 T 63710113414
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Viking MB-253.1 T 63710113414
    Арт. X186129222
    5.0
    2
    Бензиновая газонокосилка Viking MB-253.1 T 63710113414

      Бензиновая газонокосилка Viking MB-253.1 T 63710113414

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129222
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Viking
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Большие задние колеса
      		Нет
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка Viking МВ 253.0 T 63710113413 - агрегат с самоходным принципом перемещения. Пригодна для больших участков. Косилка за один проход скашивает полосу шириной 51 см. Высоту стрижки можно регулировать с помощью рычага - предусмотрено семь положений в пределах от 25 до 75 мм. Вся скошенная трава попадает в специальный травосборник объемом 55 литров. Корпус изготовлен из прочной листовой стали, что повышает срок службы агрегата.

        Преимущества

        • Большая ширина реза
        • Самоходная модель
        • Складная рукоятка - легкость транспортировки
        • Вместительный травосборник
        • Жесткая конструкция рамы
        • Травосборник с интегрированным индикатором заполнения
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