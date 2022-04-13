Бензиновая газонокосилка Viking MB 443.1 63380113400
Арт. X186129190
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Большие задние колеса
|Нет
|
Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка Viking МВ 443.1 41 см 63380113400 оснащена надежным и производительным двигателем Briggs&Stratton серии 450 мощностью 2.2 л.с. Косилка подходит для обслуживания территорий площадью до 1200 кв. метров. Регулировка высоты стрижки - центральная, диапазон высоты скоса - от 25 до 75 мм. Корпус изготовлен из высококачественного легкого и ударопрочного пластика, что способствует облегчению конструкции. Вместимость травосборника - 55 литров.
Преимущества
- Корпус изготовлен из высококачественного легкого и ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера
- Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, за счет чего гарантируется отличный результат стрижки
- Мульчирование доступно как опция
- Вместительный травосборник объемом 55 литров
- Косилка подходит для обслуживания территорий площадью до 1200 кв. метров