Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновая газонокосилка Viking MB 443.1 63380113400
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Viking MB 443.1 63380113400
    Арт. X186129190
    5.0
    2
    Бензиновая газонокосилка Viking MB 443.1 63380113400
    Бензиновая газонокосилка Viking MB 443.1 63380113400
    Бензиновая газонокосилка Viking MB 443.1 63380113400
      Бензиновая газонокосилка Viking MB 443.1 63380113400
      Бензиновая газонокосилка Viking MB 443.1 63380113400
      Бензиновая газонокосилка Viking MB 443.1 63380113400

      Бензиновая газонокосилка Viking MB 443.1 63380113400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129190
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Viking
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Большие задние колеса
      		Нет
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая газонокосилка Viking МВ 443.1 41 см 63380113400 оснащена надежным и производительным двигателем Briggs&Stratton серии 450 мощностью 2.2 л.с. Косилка подходит для обслуживания территорий площадью до 1200 кв. метров. Регулировка высоты стрижки - центральная, диапазон высоты скоса - от 25 до 75 мм. Корпус изготовлен из высококачественного легкого и ударопрочного пластика, что способствует облегчению конструкции. Вместимость травосборника - 55 литров.

        Преимущества

        • Корпус изготовлен из высококачественного легкого и ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера
        • Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, за счет чего гарантируется отличный результат стрижки
        • Мульчирование доступно как опция
        • Вместительный травосборник объемом 55 литров
        • Косилка подходит для обслуживания территорий площадью до 1200 кв. метров