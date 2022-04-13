Бензиновая газонокосилка Viking MB 443.1 63380113400

Преимущества

Корпус изготовлен из высококачественного легкого и ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера

Нож создает мощный поток воздуха в аэродинамическом корпусе, за счет чего гарантируется отличный результат стрижки

Мульчирование доступно как опция

Вместительный травосборник объемом 55 литров

Косилка подходит для обслуживания территорий площадью до 1200 кв. метров

Бензиновая газонокосилка Viking МВ 443.1 41 см 63380113400 оснащена надежным и производительным двигателем Briggs&Stratton серии 450 мощностью 2.2 л.с. Косилка подходит для обслуживания территорий площадью до 1200 кв. метров. Регулировка высоты стрижки - центральная, диапазон высоты скоса - от 25 до 75 мм. Корпус изготовлен из высококачественного легкого и ударопрочного пластика, что способствует облегчению конструкции. Вместимость травосборника - 55 литров.