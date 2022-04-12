Бензиновая газонокосилка Viking MB 545 VR 63400113460

Преимущества

Ручка для переноски

Особо жесткая конструкция рамы

Рукоятка регулируется по высоте в 3 положениях

Система легкого запуска ReadyStart

Привод Vario - плавная регулировка скорости движения газонокосилки

Вместительный травосборник с индикатором заполнения - длительная работа без перерывов

Электростарт - быстрый запуск двигателя

Ударопрочный корпус

Возможность дооснащения комплектом для мульчирования

Двигатель Briggs&Stratton серии 675 RS - надежность, высокая мощность и большой срок службы

Рукоятка быстро складывается

Мягкое покрытие на рукоятке

Скорость вращения ножа не зависит от скорости движения

Бензиновая газонокосилка Viking МВ 545 VE 63400113425 предназначена для обработки придомовой территории площадью до 1200 кв.м. Семь режимов регулировки высоты среза - для выбора необходимой, в зависимости от желаемой высоты стрижки газона. Сбор травы производится в специальный контейнер, оснащенный индикатором наполнения. Запуск агрегата осуществляется с помощью ключа зажигания. Привод Vario обеспечивает плавную регулировку скорости движения. Колеса на шарикоподшипниках отличаются долговечностью. Рукоятку можно регулировать по высоте - индивидуальная настройка для удобства пользователя.