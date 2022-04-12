Бензиновая газонокосилка Viking MB 545 VR 63400113460
Арт. X186129223
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Большие задние колеса
|Да
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Трансмиссия
|вариатор
- Бензиновая газонокосилка Viking МВ 545 VE 63400113425 предназначена для обработки придомовой территории площадью до 1200 кв.м. Семь режимов регулировки высоты среза - для выбора необходимой, в зависимости от желаемой высоты стрижки газона. Сбор травы производится в специальный контейнер, оснащенный индикатором наполнения. Запуск агрегата осуществляется с помощью ключа зажигания. Привод Vario обеспечивает плавную регулировку скорости движения. Колеса на шарикоподшипниках отличаются долговечностью. Рукоятку можно регулировать по высоте - индивидуальная настройка для удобства пользователя.
Преимущества
- Ручка для переноски
- Особо жесткая конструкция рамы
- Рукоятка регулируется по высоте в 3 положениях
- Система легкого запуска ReadyStart
- Привод Vario - плавная регулировка скорости движения газонокосилки
- Вместительный травосборник с индикатором заполнения - длительная работа без перерывов
- Электростарт - быстрый запуск двигателя
- Ударопрочный корпус
- Возможность дооснащения комплектом для мульчирования
- Двигатель Briggs&Stratton серии 675 RS - надежность, высокая мощность и большой срок службы
- Рукоятка быстро складывается
- Мягкое покрытие на рукоятке
- Скорость вращения ножа не зависит от скорости движения