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Бензиновая газонокосилка Viking MB 545 VR 63400113460
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Viking MB 545 VR 63400113460
    Арт. X186129223
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Viking MB 545 VR 63400113460
    Бензиновая газонокосилка Viking MB 545 VR 63400113460
      Бензиновая газонокосилка Viking MB 545 VR 63400113460
      Бензиновая газонокосилка Viking MB 545 VR 63400113460

      Бензиновая газонокосилка Viking MB 545 VR 63400113460

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129223
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Viking
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		вариатор
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка Viking МВ 545 VE 63400113425 предназначена для обработки придомовой территории площадью до 1200 кв.м. Семь режимов регулировки высоты среза - для выбора необходимой, в зависимости от желаемой высоты стрижки газона. Сбор травы производится в специальный контейнер, оснащенный индикатором наполнения. Запуск агрегата осуществляется с помощью ключа зажигания. Привод Vario обеспечивает плавную регулировку скорости движения. Колеса на шарикоподшипниках отличаются долговечностью. Рукоятку можно регулировать по высоте - индивидуальная настройка для удобства пользователя.

        Преимущества

        • Ручка для переноски
        • Особо жесткая конструкция рамы
        • Рукоятка регулируется по высоте в 3 положениях
        • Система легкого запуска ReadyStart
        • Привод Vario - плавная регулировка скорости движения газонокосилки
        • Вместительный травосборник с индикатором заполнения - длительная работа без перерывов
        • Электростарт - быстрый запуск двигателя
        • Ударопрочный корпус
        • Возможность дооснащения комплектом для мульчирования
        • Двигатель Briggs&Stratton серии 675 RS - надежность, высокая мощность и большой срок службы
        • Рукоятка быстро складывается
        • Мягкое покрытие на рукоятке
        • Скорость вращения ножа не зависит от скорости движения