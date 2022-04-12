Электрическая газонокосилка Viking ME 235 63110112400
Арт. X18612875
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Россия
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|1270х1080х370
- Маневренная и удобная электрическая газонокосилка Viking ME 235 63110112400 прекрасно справляется со своей задачей на небольших участках. Небольшая ширина скашивания 33 см и малый вес дают возможность аккуратно стричь клумбы и кустарники. Мощность в 1,2 кВт позволяют работать тихо и качественно. По высоте скашивания имеется 5 уровней, устанавливаются посредством центральной регулировки. Травосборник наполняется до 30 литров, о чем своевременно свидетельствует индикатор. Рекомендуемая площадь газона - 300 кв.м.
Преимущества
- Маленькая ширина скашивания
- Легкость
- Высокая мощность
- Регулировка высоты скашивания
- Вместительный травосборник
- Индикатор наполнениея травосборника