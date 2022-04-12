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Электрическая газонокосилка Viking ME 235 63110112400
4.5
2
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Viking ME 235 63110112400
    Арт. X18612875
    4.5
    2
    Электрическая газонокосилка Viking ME 235 63110112400

      Электрическая газонокосилка Viking ME 235 63110112400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18612875
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Viking
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Россия
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		1270х1080х370
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Маневренная и удобная электрическая газонокосилка Viking ME 235 63110112400 прекрасно справляется со своей задачей на небольших участках. Небольшая ширина скашивания 33 см и малый вес дают возможность аккуратно стричь клумбы и кустарники. Мощность в 1,2 кВт позволяют работать тихо и качественно. По высоте скашивания имеется 5 уровней, устанавливаются посредством центральной регулировки. Травосборник наполняется до 30 литров, о чем своевременно свидетельствует индикатор. Рекомендуемая площадь газона - 300 кв.м.

        Преимущества

        • Маленькая ширина скашивания
        • Легкость
        • Высокая мощность
        • Регулировка высоты скашивания
        • Вместительный травосборник
        • Индикатор наполнениея травосборника