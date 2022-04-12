Преимущества

Маленькая ширина скашивания

Легкость

Высокая мощность

Регулировка высоты скашивания

Вместительный травосборник

Индикатор наполнениея травосборника

Маневренная и удобная электрическая газонокосилка Viking ME 235 63110112400 прекрасно справляется со своей задачей на небольших участках. Небольшая ширина скашивания 33 см и малый вес дают возможность аккуратно стричь клумбы и кустарники. Мощность в 1,2 кВт позволяют работать тихо и качественно. По высоте скашивания имеется 5 уровней, устанавливаются посредством центральной регулировки. Травосборник наполняется до 30 литров, о чем своевременно свидетельствует индикатор. Рекомендуемая площадь газона - 300 кв.м.