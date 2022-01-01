Газовая колонка ARISTON FAST 11 CF E
Арт. X39347
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|10
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Габариты, мм
|318x580x223
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель Ariston Fast 11 CF E G20 13 MB RU/UA имеет небольшие габариты. Можно переоборудовать аппарат для работы на сжиженном газе. Предусмотрен ионизационный контроль пламени - отключение газа при пропадании пламени. Колонка имеет электронный поджиг горелки. Теплообменная камера выполнена из меди. Водонагреватель устойчиво работает при пониженном входном давлении воды и газа.
Преимущества:
- Для работы не требуется подключение к электросети;
- Можно переоборудовать водонагреватель для работы на сжиженном газе;
- Ионизационный контроль пламени (отключение газа при пропадании пламени);
- Аппарат устойчив к пониженному входному давлению воды и газа;
- Поддержание заданной температуры при изменении давления воды;
- Производительность: 11 л/мин;
- Плавное зажигание.
Комплектация:
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.