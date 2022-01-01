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Газовая колонка ARISTON FAST 11 CF E
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка ARISTON FAST 11 CF E
    Арт. X39347
    Газовая колонка ARISTON FAST 11 CF E

      Газовая колонка ARISTON FAST 11 CF E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X39347

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Вес, кг
      		10
      Габариты, мм
      		318x580x223
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель Ariston Fast 11 CF E G20 13 MB RU/UA имеет небольшие габариты. Можно переоборудовать аппарат для работы на сжиженном газе. Предусмотрен ионизационный контроль пламени - отключение газа при пропадании пламени. Колонка имеет электронный поджиг горелки. Теплообменная камера выполнена из меди. Водонагреватель устойчиво работает при пониженном входном давлении воды и газа.

        Преимущества:

        • Для работы не требуется подключение к электросети;
        • Можно переоборудовать водонагреватель для работы на сжиженном газе;
        • Ионизационный контроль пламени (отключение газа при пропадании пламени);
        • Аппарат устойчив к пониженному входному давлению воды и газа;
        • Поддержание заданной температуры при изменении давления воды;
        • Производительность: 11 л/мин;
        • Плавное зажигание.

        Комплектация:

        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.