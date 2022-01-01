Газовая колонка ARISTON FAST 11 CF E

Преимущества:

Для работы не требуется подключение к электросети;

Можно переоборудовать водонагреватель для работы на сжиженном газе;

Ионизационный контроль пламени (отключение газа при пропадании пламени);

Аппарат устойчив к пониженному входному давлению воды и газа;

Поддержание заданной температуры при изменении давления воды;

Производительность: 11 л/мин;

Плавное зажигание.

Комплектация:

Инструкция;

Гарантийный талон;

Упаковка.

Газовый проточный водонагреватель Ariston Fast 11 CF E G20 13 MB RU/UA имеет небольшие габариты. Можно переоборудовать аппарат для работы на сжиженном газе. Предусмотрен ионизационный контроль пламени - отключение газа при пропадании пламени. Колонка имеет электронный поджиг горелки. Теплообменная камера выполнена из меди. Водонагреватель устойчиво работает при пониженном входном давлении воды и газа.