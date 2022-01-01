Газовая колонка ARISTON FAST 11 CF P

Преимущества:

Устойчивая работа водонагревателя при пониженном входном давлении воды и газа;

Данный агрегат не зависит от электрической сети;

Открытая камера сгорания;

Пьезоэлектрический розжиг;

Поддержание заданной температуры при изменении давления воды;

Специальный медный теплообменник снижает потери тепла на 10-15%;

Плавное зажигание;

Возможен перевод водонагревателя на сжиженный газ;

Модульная компоновка и простота доступа к узлам спереди.

Комплектация:

Инструкция;

Гарантийный талон;

Упаковка.

Газовый проточный водонагреватель Ariston Fast 11 CF P G20 13 MB RU/UA устойчиво работает при пониженном входном давлении воды и газа. Данный аппарат не зависит от электропитания. Удобство управления достигается за счет переключателей, расположенных на передней части корпуса водонагревателя. За счет наличия смотрового окошка можно осуществлять контроль наличия пламени. Специальный медный теплообменник снижает потери тепла на 10-15%.