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Газовая колонка ARISTON FAST 11 CF P
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка ARISTON FAST 11 CF P
    Арт. X393158
    Газовая колонка ARISTON FAST 11 CF P

      Газовая колонка ARISTON FAST 11 CF P

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X393158

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Габариты, мм
      		580x318x223
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель Ariston Fast 11 CF P G20 13 MB RU/UA устойчиво работает при пониженном входном давлении воды и газа. Данный аппарат не зависит от электропитания. Удобство управления достигается за счет переключателей, расположенных на передней части корпуса водонагревателя. За счет наличия смотрового окошка можно осуществлять контроль наличия пламени. Специальный медный теплообменник снижает потери тепла на 10-15%.

        Преимущества:

        • Устойчивая работа водонагревателя при пониженном входном давлении воды и газа;
        • Данный агрегат не зависит от электрической сети;
        • Открытая камера сгорания;
        • Пьезоэлектрический розжиг;
        • Поддержание заданной температуры при изменении давления воды;
        • Специальный медный теплообменник снижает потери тепла на 10-15%;
        • Плавное зажигание;
        • Возможен перевод водонагревателя на сжиженный газ;
        • Модульная компоновка и простота доступа к узлам спереди.

        Комплектация:

        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.