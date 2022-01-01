Газовая колонка ARISTON FAST 14 CF P

Преимущества:

Для работы не требуется подключение к электросети;

Можно переоборудовать водонагреватель для работы на сжиженном газе;

Аппарат устойчив к пониженному входному давлению воды и газа;

Поддержание заданной температуры при изменении давления воды;

Производительность: 14 л/мин;

Плавное зажигание.

Комплектация:

Инструкция;

Гарантийный талон;

Упаковка

Газовый проточный водонагреватель Ariston Fast 14 CF P оснащен открытой камерой сгорания. Встроенный цельный теплообменник изготовлен из меди, которая обеспечивает эффективную передачу тепла воде. Управление - механическое, регуляторы напора и мощности расположены на лицевой панели водонагревателя. Небольшие габариты обеспечивают удобство установки аппарата. Водонагреватель устойчиво работает при пониженном входном давлении газа и воды.