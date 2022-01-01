Газовая колонка ARISTON FAST 14 CF P
Арт. X393159
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|12
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Габариты, мм
|374x580x223
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель Ariston Fast 14 CF P оснащен открытой камерой сгорания. Встроенный цельный теплообменник изготовлен из меди, которая обеспечивает эффективную передачу тепла воде. Управление - механическое, регуляторы напора и мощности расположены на лицевой панели водонагревателя. Небольшие габариты обеспечивают удобство установки аппарата. Водонагреватель устойчиво работает при пониженном входном давлении газа и воды.
Преимущества:
- Для работы не требуется подключение к электросети;
- Можно переоборудовать водонагреватель для работы на сжиженном газе;
- Аппарат устойчив к пониженному входному давлению воды и газа;
- Поддержание заданной температуры при изменении давления воды;
- Производительность: 14 л/мин;
- Плавное зажигание.
Комплектация:
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка