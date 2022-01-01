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Газовая колонка ARISTON FAST 14 CF P
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка ARISTON FAST 14 CF P
    Арт. X393159
    Газовая колонка ARISTON FAST 14 CF P

      Газовая колонка ARISTON FAST 14 CF P

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X393159

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Вес, кг
      		12
      Габариты, мм
      		374x580x223
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель Ariston Fast 14 CF P оснащен открытой камерой сгорания. Встроенный цельный теплообменник изготовлен из меди, которая обеспечивает эффективную передачу тепла воде. Управление - механическое, регуляторы напора и мощности расположены на лицевой панели водонагревателя. Небольшие габариты обеспечивают удобство установки аппарата. Водонагреватель устойчиво работает при пониженном входном давлении газа и воды.

        Преимущества:

        • Для работы не требуется подключение к электросети;
        • Можно переоборудовать водонагреватель для работы на сжиженном газе;
        • Аппарат устойчив к пониженному входному давлению воды и газа;
        • Поддержание заданной температуры при изменении давления воды;
        • Производительность: 14 л/мин;
        • Плавное зажигание.

        Комплектация:

        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка