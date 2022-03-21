Колонка газовая Ariston Fast EVO 11B

Преимущества

Производительность ГВС 11 л/мин (∆Т=25°С)

Работа от батареек 2 x 1,5V LR20

Открытая камера сгорания

Термостатическая модуляция мощности

Механический контроль температуры

Включение при минимальном давлении воды

Комфортная температура при низком расходе воды

Разработано в Европе специально для России

Проверенные надёжные компоненты

Электронный розжиг

Современная система безопасности

Компактные размеры

Лёгкий монтаж

Лёгкое обслуживание

Газовый нагреватель ARISTON EVO 11B (вертикального настенного монтажа) отличается простотой управления. Здесь предусмотрена всего лишь одна ручка регулировки нагрева. Теплообменник выполнен из высококачественной красной меди с силиконовым защитным покрытием. Электронный розжиг работает от двух батареек. Устойчивая работа при слабом давлении. Уровень безопасности обеспечивается моментальным отключением прибора. Климатическое оборудование имеет гарантированную стабильность температуры. Внешний вид колонки разрабатывался ведущими итальянскими дизайнерами. Компактные размеры прибора позволяют гармонично вписать его в любой интерьер.