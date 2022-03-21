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Колонка газовая Ariston Fast EVO 11B
5.0
2
18 550 ₽
Газовые водонагреватели
  • Персональная скидка
Колонка газовая Ariston Fast EVO 11B
Арт. X16956136
5.0
2
Колонка газовая Ariston Fast EVO 11B
Колонка газовая Ariston Fast EVO 11B
Колонка газовая Ariston Fast EVO 11B
Колонка газовая Ariston Fast EVO 11B
  • Персональная скидка
Колонка газовая Ariston Fast EVO 11B
Колонка газовая Ariston Fast EVO 11B
Колонка газовая Ariston Fast EVO 11B
Колонка газовая Ariston Fast EVO 11B

Колонка газовая Ariston Fast EVO 11B

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18 550 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X16956136
5.0
2

Характеристики

Производитель
Ariston
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Вес, кг
8.9
Габариты, мм
310x580x210
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
18 550 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Газовый нагреватель ARISTON EVO 11B (вертикального настенного монтажа) отличается простотой управления. Здесь предусмотрена всего лишь одна ручка регулировки нагрева. Теплообменник выполнен из высококачественной красной меди с силиконовым защитным покрытием. Электронный розжиг работает от двух батареек. Устойчивая работа при слабом давлении. Уровень безопасности обеспечивается моментальным отключением прибора. Климатическое оборудование имеет гарантированную стабильность температуры. Внешний вид колонки разрабатывался ведущими итальянскими дизайнерами. Компактные размеры прибора позволяют гармонично вписать его в любой интерьер.

    Преимущества

    • Производительность ГВС 11 л/мин (∆Т=25°С)
    • Работа от батареек 2 x 1,5V LR20
    • Открытая камера сгорания
    • Термостатическая модуляция мощности
    • Механический контроль температуры
    • Включение при минимальном давлении воды
    • Комфортная температура при низком расходе воды
    • Разработано в Европе специально для России
    • Проверенные надёжные компоненты
    • Электронный розжиг
    • Современная система безопасности
    • Компактные размеры
    • Лёгкий монтаж
    • Лёгкое обслуживание