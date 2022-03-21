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Колонка газовая Ariston Fast EVO 11B
Арт. X16956136
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|8.9
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Габариты, мм
|310x580x210
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- Газовый нагреватель ARISTON EVO 11B (вертикального настенного монтажа) отличается простотой управления. Здесь предусмотрена всего лишь одна ручка регулировки нагрева. Теплообменник выполнен из высококачественной красной меди с силиконовым защитным покрытием. Электронный розжиг работает от двух батареек. Устойчивая работа при слабом давлении. Уровень безопасности обеспечивается моментальным отключением прибора. Климатическое оборудование имеет гарантированную стабильность температуры. Внешний вид колонки разрабатывался ведущими итальянскими дизайнерами. Компактные размеры прибора позволяют гармонично вписать его в любой интерьер.
Преимущества
- Производительность ГВС 11 л/мин (∆Т=25°С)
- Работа от батареек 2 x 1,5V LR20
- Открытая камера сгорания
- Термостатическая модуляция мощности
- Механический контроль температуры
- Включение при минимальном давлении воды
- Комфортная температура при низком расходе воды
- Разработано в Европе специально для России
- Проверенные надёжные компоненты
- Электронный розжиг
- Современная система безопасности
- Компактные размеры
- Лёгкий монтаж
- Лёгкое обслуживание