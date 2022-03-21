Проточный газовый водонагреватель Ariston Fast Evo 14B

Преимущества

Производительность ГВС 14 л/мин (∆Т=25°С)

Работа от батареек 2 x 1,5V LR20

Открытая камера сгорания

Термостатическая модуляция мощности

Механический контроль температуры

Включение при минимальном давлении воды

Комфортная температура при низком расходе воды

Разработано в Европе специально для России

Проверенные надёжные компоненты

Электронный розжиг

Современная система безопасности

Компактные размеры

Лёгкий монтаж

Лёгкое обслуживание

Газовый нагреватель ARISTON FAST EVO 14B предназначен для подогрева воды до +65°C при помощи поступающего природного газа. Модель не нуждается в подключении к электричеству, розжиг осуществляется благодаря батарейкам, которые входят в комплектацию водонагревателя. Газовая колонка проста в управлении: на панели, расположенной на стальном корпусе аппарата, можно выбрать комфортную температуру нагрева воды. Нагреватель ARISTON FAST EVO 14В, мощностью 24 кВт, оснащен датчиком газ-контроля, с помощью которого прекращается подача газа при затухании огня. Данная модель имеет удобные параметры: высота – 580 мм, ширина – 370 мм.