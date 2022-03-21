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Проточный газовый водонагреватель Ariston Fast Evo 14B
Арт. X16956137
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|10.2
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Габариты, мм
|370x580x230
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- Газовый нагреватель ARISTON FAST EVO 14B предназначен для подогрева воды до +65°C при помощи поступающего природного газа. Модель не нуждается в подключении к электричеству, розжиг осуществляется благодаря батарейкам, которые входят в комплектацию водонагревателя. Газовая колонка проста в управлении: на панели, расположенной на стальном корпусе аппарата, можно выбрать комфортную температуру нагрева воды. Нагреватель ARISTON FAST EVO 14В, мощностью 24 кВт, оснащен датчиком газ-контроля, с помощью которого прекращается подача газа при затухании огня. Данная модель имеет удобные параметры: высота – 580 мм, ширина – 370 мм.
Преимущества
- Производительность ГВС 14 л/мин (∆Т=25°С)
- Работа от батареек 2 x 1,5V LR20
- Открытая камера сгорания
- Термостатическая модуляция мощности
- Механический контроль температуры
- Включение при минимальном давлении воды
- Комфортная температура при низком расходе воды
- Разработано в Европе специально для России
- Проверенные надёжные компоненты
- Электронный розжиг
- Современная система безопасности
- Компактные размеры
- Лёгкий монтаж
- Лёгкое обслуживание