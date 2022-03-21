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Проточный газовый водонагреватель Ariston Fast Evo 14B
5.0
2
20 890 ₽
Газовые водонагреватели
  • Персональная скидка
Проточный газовый водонагреватель Ariston Fast Evo 14B
Арт. X16956137
5.0
2
Проточный газовый водонагреватель Ariston Fast Evo 14B
Проточный газовый водонагреватель Ariston Fast Evo 14B
Проточный газовый водонагреватель Ariston Fast Evo 14B
Проточный газовый водонагреватель Ariston Fast Evo 14B
  • Персональная скидка
Проточный газовый водонагреватель Ariston Fast Evo 14B
Проточный газовый водонагреватель Ariston Fast Evo 14B
Проточный газовый водонагреватель Ariston Fast Evo 14B
Проточный газовый водонагреватель Ariston Fast Evo 14B

Проточный газовый водонагреватель Ariston Fast Evo 14B

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20 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X16956137
5.0
2

Характеристики

Производитель
Ariston
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Вес, кг
10.2
Габариты, мм
370x580x230
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
20 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Газовый нагреватель ARISTON FAST EVO 14B предназначен для подогрева воды до +65°C при помощи поступающего природного газа. Модель не нуждается в подключении к электричеству, розжиг осуществляется благодаря батарейкам, которые входят в комплектацию водонагревателя. Газовая колонка проста в управлении: на панели, расположенной на стальном корпусе аппарата, можно выбрать комфортную температуру нагрева воды. Нагреватель ARISTON FAST EVO 14В, мощностью 24 кВт, оснащен датчиком газ-контроля, с помощью которого прекращается подача газа при затухании огня. Данная модель имеет удобные параметры: высота – 580 мм, ширина – 370 мм.

    Преимущества

    • Производительность ГВС 14 л/мин (∆Т=25°С)
    • Работа от батареек 2 x 1,5V LR20
    • Открытая камера сгорания
    • Термостатическая модуляция мощности
    • Механический контроль температуры
    • Включение при минимальном давлении воды
    • Комфортная температура при низком расходе воды
    • Разработано в Европе специально для России
    • Проверенные надёжные компоненты
    • Электронный розжиг
    • Современная система безопасности
    • Компактные размеры
    • Лёгкий монтаж
    • Лёгкое обслуживание